La indirecta de la expareja de Mbappé por sus vacaciones con Ester Expósito: "No te preocupes..."

La lesión que sufre Kylian Mbappé no le ha impedido irse de vacaciones con su pareja, Ester Expósito, algo que ha indignado profundamente a la afición del Real Madrid. El delantero francés fue visto junto a la actriz en Cagliari, capital de Cerdeña, disfrutando de unos días de descanso. Ambos fueron captados compartiendo momentos en un restaurante y también a bordo de un yate, donde se mostraron especialmente cariñosos.

La afición blanca ya está cansada de la actitud del futbolista, pero también su expareja: María Brunn, exconcursante de 'La isla de las tentaciones'. Cuando salió a la luz el romance con la intérprete de 'Élite', el periodista Javi Hoyos avisó de que el delantero del Real Madrid podría haber jugado a dos bandas, especialmente al principio de su romance con Expósito.

El periodista habló sobre el romance que mantuvo la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' con el delantero del Real Madrid: "Hace un mes se vieron en Salvaje, ahí no me aseguran que se liasen ni nada, me dijeron que les vieron en calidad de amigos, pero lo que sí me aseguran es que se llevarían viendo más de seis meses".

Ester Expósito, Kylian Mbappé y María Brunn / SPORT

Ahora, el creador de contenido, que cuenta con más de 2,1 millones de seguidores en TikTok, ha compartido que María Brunn ha lanzado una indirecta a Mbappé, coincidiendo con sus vacaciones en Cagliari con la actriz madrileña.

El periodista ha empezado recordando que "Mbappé está con Ester Expósito en Italia y María Brunn, casualidades de la vida, quizá le apetecía recordar ese momento, pero ha subido una foto en Italia con una canción que es 'No te preocupes por mí'".

La indirecta de María Brunn, al descubierto / SPORT

La canción de Leiva trata sobre la superación personal y narra la resiliencia tras superar un límite mental o un bache emocional.

"Puede, oye, que en este momento de su vida María Brunn sintiese la necesidad de publicar una foto en Italia. ¡Pero a mí me huele a indirecta! Porque, claro, no hemos sabido nunca detalles de ese romance que tuvieron Mbappé y María Brunn. ¿Hasta dónde llegó? ¿Cómo fue de intenso?", se cuestionó el periodista en TikTok.

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Tiene claro que se trata de una indirecta directa al delantero del Real Madrid, a quien se le acumulan los problemas. Primero, con la afición del conjunto blanco, cansada de que esté más pendiente de su relación con la actriz que de su rendimiento sobre el césped. Y ahora, esta indirecta de María Brunn podría desatar una pequeña crisis con la intérprete de 'Élite'.