Indignación en redes con el nuevo CTA: un hacker madridista y la mujer del delegado del Real Madrid

El nuevo Comité Técnico de Árbitros tendrá a un madridista declarado en su equipo de trabajo. En la mañana de este lunes, el presidente del organismo, Fran Soto Balirac, hizo público la composición de la nueva estructura ejecutiva.

En ella se encuentran dos nombres que están en boca de todos en las redes sociales. Por un lado, Yolanda Parga, quien ya se sabía que tendría un cargo importante en esta nueva etapa. Hablamos de una excolegiala gallega con gran experiencia a nivel nacional e internacional y que actualmente es la mujer del delegado arbitral del Real Madrid, el también exárbitro Megía Dávila.

La gran sorpresa ha llegado con el nombramiento de Chema Alonso como nuevo responsable de Innovación Tecnológica e Inteligencia Artificial. Rápidamente se han empezado a sacar en redes diferentes posts hechos por él mismo en los cuales se confiesa "madridista, raulista e ikerista".

En 'X' acumula muchos comentarios apoyando al equipo blanco acompañados de un "Hala Madrid". Habla del equipo como "el club más grande de la historia", dice tener "el corazón blanco" y se declara "orgulloso de ser madridista". Hay que decir, no obstante, que la mayoría de post publicados son de hace años y que en los últimos tiempos apenas existe contenido relacionado con el fútbol.

Curiosamente, también tiene algún club en contra del Barça. El 3 de mayo de 2011, al final de un partido entre Barça y Madrid de semifinales de Champions en el cual los azulgranas se hicieron con el pase, publicó lo siguiente: "Mas que un club... Un club y 2 árbitros #tongazo".

Además, en el partido de ida de esa misma eliminatoria, también se mostró crítico con el arbitraje: "soy madridista. Raulista e Ikerista. Y ayer el arbitro se paso tres pueblos con el Madrid...". No son las únicas publicaciones en las que habla del equipo blaugrana. También se pueden leer los siguientes mensajes: "¿Os habéis fijado que el arbitro va de azul y el Barça de azul-grana? Ahí lo dejo...", "El Barça, desde que no tiene un canterano del Madrid en lambda, necesita ayuda arbitral #Eto'o Rulez!", "Me gusta como juega el Barça, pero esta eliminatoria ha sifón un ROBO", "La FiFA contenta, el Barça está en la final..." o "De 4 partidos, el Barça gana 1 y con marrullería...".

La cosa no queda aquí, ya que en sus redes sociales también se pueden encontrar varias fotografías animando al Real Madrid desde el campo y con la camiseta del equipo o en la sala de trofeos del Santiago Bernabéu, acompañado de todas las Champions League del club.

Por el momento, Chema Alonso solo ha afirmado estar "Feliz" de unirse al equipo del CTA, publicando la noticia al respecto, pero en redes ya hay mucha indignación con su nombramiento por parte de equipos de varios aficionados, especialmente del Barça y el Atlético de Madrid.