Indiferencia con Mbappé y Bellingham en un Bernabéu rendido al Madrid de la clase trabajadora

Fue un gran derbi entre el Real Madrid y el Atlético, pero no gracias a Mbappé o Bellingham, dos de las estrellas del equipo blanco sin los que ha sacado su mejor versión. Tanto el francés como el inglés harán terapia con sus selecciones después de ser suplentes en el Bernabéu por decisión de Arbeloa.

El Madrid de Valverde y Vinicius

Con ellos en el campo, el conjunto madridista retuvo tres puntos, pero no le dieron el oxígeno que buscaba un equipo donde el liderazgo le corresponde a Valverde y Vinicius. El brasileño hace tiempo que se ha reconiciliado con la grada, a la que dedicó su doblete. El orgullo de la clase trabajadora que penaliza impuntualidades como la de Trent, que le costó la titularidad.

Real Madrid - Atlético de Madrid I El segundo gol de Vinicius Junior / LALIGA

También hubo mensaje contra Simeone que las cámaras desencriptarán, porque el argentino lo denunció ante el cuarto árbitro. Fue un partido de alta rivalidad en un césped en mal estado, donde los resbalones se sucedieron. Simeone perdió más que tres puntos, porque Llorente y Cardoso no estarán en duelo de Liga. Será el primero de la trilogía que enfrentará a ambos equipos. El Cholo pierde dos piezas importantes en su esquema, sobre todo en el caso de Llorente, su gran soldado polivalente.

La revolución de Arbeloa

El alto voltaje se sintió desde la previa, con un operativo policial que escoltó a los hinchas del Atlético, que tardaron en salir de un Bernabéu que se echó encima de Munuera Montero por la expulsión de Valverde. En medio de la indiferencia, Mbappé se vio relegado a un segundo plano por detrás de Thiago Pitarch.

El canterano del Madrid tiene un flechazo con el Bernabéu, donde su nombre suena más alto que el del francés. También hubo terapia para Carvajal, al que el colegiado libró de una pena máxima. Joselu, en el palco, aplaudió al jugador con el que compartió vestuario y tiene un parentesco.

Todo el fondo del Bernabéu: Diosa del Real, Reina del Madrid / Denís Iglesias

También estuvó todo el entorno de Bellingham, aunque se quedó con las ganas de ver alguna acción decisiva para un inglés que, como Kylian, tendrán una reintegración progresiva. El delantero también contó con la presencia de Ester Expósito, de cuya vinculación se ha hablado más en los últimos tiempos.

Pero si hubo un hombre satisfecho con el derbi fue Arbeloa, quien suma una nueva víctima a su panteón de ilustres, después de llevarse por delante a Mourinho y Guardiola. Los halagos que le brindan en las previas han dejado de tener un aire paternalista para darle el reconocimiento que se ha ganado en un mes donde le ha cambiado la cara a un equipo que parecía muerto. Lo ha hecho 'meando con la suya', como profetizó Guardiola, pero contando con la autorización de un vestuario y un palco que le apoyan.