La indecisión con Rodri le cuesta caro al Madrid

Rodrigo Hernández (Madrid, 1996) siempre estuvo ahí para el Real Madrid de un modo u otro. Los primeros en descubrirlo fueron los captadores del Rayo Majadahonda, un club por el que también pasaron otros campeones del mundo como Marcos Llorente y Lucas Hernández. El Atlético terminó echándole el guante, para orgullo de la simpatía mayoritaria de su familia. Durante su etapa de formación se enfrentó en varias ocasiones al conjunto blanco, pero en Valdebebas la posibilidad de incorporar a un futbolista deseoso de regresar a España no apareció hasta después de la Eurocopa de 2024. La indecisión desde entonces puede acabar saliéndole cara al club blanco.

El verano en el que cambió todo

La inclusión de Rodri en el radar del Real Madrid coincidió con la inesperada retirada de Toni Kroos en julio de 2024. Curiosamente, fue el propio MVP de aquella Eurocopa quien confirmó la decisión del alemán después de que España eliminara a la Mannschaft en los cuartos de final del torneo que organizaba Alemania. Un año antes, el equipo de Carlo Ancelotti había sufrido un severo correctivo frente al Manchester City de Rodri y Bernardo Silva. Aquel baño futbolístico en la Champions dejó una profunda huella en el club blanco.

SPORT TV

En el Real Madrid, el denominado 'efecto recuerdo' suele influir a la hora de tomar decisiones. Sin embargo, la conquista de la Decimoquinta disipó cualquier necesidad de acudir al mercado hasta que la retirada de Kroos lo cambió todo. Florentino Pérez siempre ha sentido predilección por futbolistas del perfil de Rodri: con presencia, jerarquía y capacidad para interpretar el juego desde la inteligencia, una condición que también refleja fuera del campo como graduado en Administración y Dirección de Empresas.

El problema fue el momento elegido. El interés llegó cuando el centrocampista atravesaba el punto más alto de su cotización. Con 28 años, la edad de máxima madurez para un pivote, su valor de mercado alcanzaba los 130 millones de euros. Después llegó una gala del Balón de Oro que tensó al máximo la relación entre el Real Madrid y la organización del premio.

El club decidió no acudir a París al considerar una injusticia que Vinicius no fuera el ganador. Rodri levantó el galardón apoyado en unas muletas, apenas unas semanas después de sufrir una rotura del ligamento cruzado que le mantuvo de baja durante buena parte de la temporada. En la campaña recién terminada arrastró además diversos problemas musculares que obligaron a Pep Guardiola a dosificarle mucho más de lo habitual. Aun así, el técnico ya había anticipado que llegaría en plenitud al Mundial con España. Y así terminó sucediendo.

La operación ya no es la misma

El Real Madrid ha afrontado un mercado que mezcla necesidad e impulso. Ese contexto le permitió cerrar antes del Mundial las incorporaciones de Marc Cucurella y Bernardo Silva. En el primer caso, sumó a un futbolista que acabaría proclamándose campeón del mundo. En el segundo, apostó por un jugador de enorme jerarquía, aunque ya lejos de su mejor versión, como volvió a evidenciar con Portugal.

Perform

Con Rodri, en cambio, no hubo movimientos. De hecho, todavía hoy conviven informaciones contradictorias sobre el verdadero alcance del interés del club por un futbolista al que José Mourinho recibiría con los brazos abiertos para reforzar el centro del campo. La situación ya no es la misma que hace dos años. Lo que entonces era la oportunidad de incorporar al mejor pivote del mundo en el momento de mayor rendimiento de su carrera se ha convertido en una operación marcada por el resultado inmediato. No habría acople. Rodri sería el sistema en sí mismo y eso le da sentido a la apuesta.

Florentino Pérez contempla ahora el posible fichaje de un futbolista de 30 años capaz de solucionar muchas de las urgencias deportivas del Real Madrid. Siempre, claro está, que su estado físico acompañe. En el Mundial apenas necesitó un par de partidos para encontrar el ritmo competitivo antes de volver a convertirse en una pieza absolutamente nuclear para Luis de la Fuente. Con todo, el equipo que encontraría hoy Rodri en Valdebebas poco tiene que ver con el que conquistó la Decimoquinta. Tras dos temporadas sin títulos, Mourinho ha iniciado una profunda transformación que afecta tanto al sistema como a la jerarquía del vestuario.

Rodri deberá pasar ahora por una intervención programada en la espalda que, en principio, ni siquiera requerirá ingreso hospitalario. Aun así, condicionará una pretemporada ya de por sí atípica para los campeones del mundo. Mientras tanto, el Manchester City mantiene sobre la mesa una oferta de renovación que protege al futbolista si finalmente no prospera una salida. En definitiva, el Real Madrid se enfrenta ahora a una operación bastante más compleja que la que pudo abordar hace dos veranos. La duda es si el precio de la espera encaja con los planes de un equipo que necesita acertar en todos sus movimientos.