Increíble Ouazane: regreso al Ajax tras no pasar la revisión médica con el Madrid

Faltaba un último capítulo por escribir en el culebrón que Abdellah Ouazane ha protagonizado estos últimos meses. Se esperaba el desenlace final, la firma que tenía que acabar con todos los misterios que han rodeado a este joven centrocampista de tan solo 16 años.

Hace solo unos meses informábamos desde SPORT que Ouazane era una de las grandes joyas del Ajax que estaba en el punto de mira de los grandes clubes europeos. PSG, Real Madrid y Barça, entre otros, habían seguido con atención las evoluciones de un joven centrocampista que impresionaba por su tremenda madurez en el juvenil de su club y en la selección de Marruecos.

Fue el Real Madrid quien asestó el primer golpe de mercado. La gran batalla por el talento marroquí se decantó en favor de Florentino Pérez, que logró un principio de acuerdo para incorporar a Ouazane. Todo iba viento en popa, incluso el entorno madridista presumía como nunca de la llegada del futbolista y aireaba sus cualidades, pero nadie contaba con un factor inesperado: la revisión médica.

El fichaje quedaba pendiente de la exploración médica y, en este caso, no fue para nada rutinaria. Sorprendentemente, Abdellah Ouazane no superó las exigencias médicas del club madridista. Atendiendo a la confidencialidad de los exámenes, el club se limitó a señalar que existía un problema que no hacía viable el fichaje.

Desde el entorno de Ouazane se señaló que el jugador también presentó informes médicos ajenos al club que señalaban estar en perfecto estado para la práctica profesional del mundo del fútbol. Una situación de lo más insólita que acabó con Abdellah alejado del Real Madrid.

Tras unos días de impasse, el Ajax ha confirmado que ha llegado a un acuerdo para reincorporar a Abdellah Ouazane a su disciplina. En este caso ya en calidad de profesional, el centrocampista ha firmado un contrato por tres temporadas -lo máximo que permite la normativa. En este caso, los servicios médicos del Ajax sí han señalado que el jugador cumple con todos los requisitos físicos para tramitar su licencia federativa.