La increíble chaqueta de chándal de 2.200 euros que luce Arbeloa contra el Bayern

Álvaro Arbeloa se está viendo superado ante el Bayern de Múnich en Champions. El técnico charro está sufriendo el potencial ofensivo de los bávaros, que arrancaron la segunda parte como un tiro y dominaron todos los aspectos del juego. La eliminatoria no está cerrada (1-2), queda la vuelta en el Allianz Arena, aunque remontar este resultado en un campo tan complicado no será tarea fácil.

El Bayern de Múnich aprovechó su empuje tras el descanso para consolidar su superioridad en el partido, mostrando una versión muy sólida tanto en ataque como en presión. El equipo alemán logró encerrar a su rival y llevar la iniciativa con claridad, generando sensación de peligro constante en el área contraria. Luis Díaz abrió el marcador y Kane amplió distancias. No obstante, Mbappé recortó con un gol en el 74 de partido.

Arbeloa, de lujo

Revertir la situación se presenta como una tarea complicada para el conjunto de Arbeloa, que volvió a acaparar todos los focos por el planteamiento del partido. Sin embargo, se comentó mucho su indumentaria. Se presentó en la banda con una chaqueta deportiva de Louis Vuitton, una joya de la firma francesa valorada en 2.200 euros.

La chaqueta es azul marina y se trata de una 'nailon reversible', de chándal. "Chaqueta de chándal reversible presenta un diseño híbrido de color azul oscuro y puede lucirse de diversas maneras. El exterior de estilo atemporal está confeccionado en punto fino de algodón orgánico y se realza con un logotipo LV con efecto piel VVN en el pecho, un homenaje a la maestría de la Maison en marroquinería. El reverso, en tejido técnico, luce un motivo Monogram en el que se aprecian acabados mates y brillantes", describe Louis Vuitton.

La chaqueta de Arbeloa en la web oficial del Real Madrid / Louis Vuitton

Proveedor del Real Madrid

El Real Madrid y Louis Vuitton trabajan juntos. Firmaron un acuerdo para que la marca se convierta en el proveedor oficial de los equipos femenino, masculino y de baloncesto.

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Durante el derbi madrileño, ya llevó la misma marca, con una chaqueta de 3.900 euros. Una reinterpretación de lujo de las clásicas chaquetas universitarias americanas (varsity jackets).