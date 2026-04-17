El increíble cambio físico de Arda Güler (21 años): el trasfondo del doblete ante el Bayern

Arda Güler va mejorando con el paso del tiempo. El futbolista del Real Madrid y ex del Fenerbahce fue uno de los mejores hombres sobre el césped del Allianz Arena, autor de dos goles que ayudaron al conjunto blanco a remar (o creer) en la remontada. Aunque finalmente no se dio, el turco dejó muy buenas sensaciones, pese a no ser un hombre titularísimo con Álvaro Arbeloa, ni tampoco con Xabi Alonso.

Esta temporada, las cifras contrastan más su rendimiento. Acumula 49 partidos, seis goles y 13 asistencias, mucha más influencia en el juego que durante su etapa con Carlo Ancelotti. Y es que su entrada en escena viene acompañada de un gran cambio físico de mentalidad.

Tras su llegada en 2023, tras decirle 'no' al Barça por temas de salario, con prácticamente 18 años, ha alcanzado su mejor nivel, un potencial que ya se conocía con la selección turca en la Nations League.

Hipertrofia y ganancias de peso

Antonio Pintus ha sido uno de los artífices de su transformación. Tras su regreso al club, le ha puesto las pilas a Güler, con ejercicios específicos de fuerza y de lucha. El Real Madrid ha compartido en más de una ocasión imágenes de Güler haciendo peso muerto o máquinas para lograr hipertrofia.

La importancia de ganar fuerza y peso va ligada a la prevención de lesiones. En la pretemporada de 2024, Güler sufrió una grave lesión en el menisco. Estuvo 59 días de baja, además de tener que pasar por el quirófano, y se perdió nueve partidos. Luego ha acumulado dos lesiones musculares más, en septiembre y noviembre, que en total le hicieron acumular 47 días más y 13 partidos de baja.

Noticias relacionadas

En su llegada, medía 176 cm y pesaba 67 kg. Ahora parece que ha superado los 70 kg, lo que le ayuda a ser más explosivo sobre el césped. Su gol desde lejos y la falta directa por toda la escuadra, o el gol desde el medio del campo de hace meses evidencian su potencial.