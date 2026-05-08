Incredulidad en el vestuario del Real Madrid por el comportamiento de los pesos pesados

El Real Madrid vive una situación pocas veces vista en un vestuario. En las últimas horas, han salido a la luz un conjunto de filtraciones que han dejado en muy mala posición a los jugadores. Las peleas internas entre Rüdiger, Carreras, Valverde, Tchouameni o hace unos días Dani Ceballos, han roto por completo algunos sectores del vestuario. Según ha podido saber SPORT, algún jugador incluso estaba alucinando por lo que estaba pasando, preparándose por lo que iba a vivir mientras acudía con el coche al entrenamiento y con miedo de vivir una nueva escalada.

La plantilla dirigida por Álvaro Arbeloa ha vivido un clima de descomposición y anarquía en que surgen focos de conflicto por doquier. Lo que empezó siendo un conflicto personal y puntual por los desentendimientos entre Vinicius y Xabi Alonso a principio de temporada, se ha ido diversificando al resto de jugadores, con diferentes incendios, que ahora mismo, son muy difíciles de apagar, con pesos pesados involucrados y sin poner orden.

La llegada de Álvaro Arbeloa al Real Madrid y su famoso 'sofá gris' por el que se iban desvaneciendo los problemas, no ha tenido el éxito esperado. El control sobre la plantilla se le ha ido de las manos y aunque, según fuentes internas, no ha dado un paso al lado, sabe que poco puede hacer, teniendo en cuenta el poder de algunos integrantes del vestuario.

Miedo a una goleada y a volver al Bernabéu

Con el Clásico a la vuelta de la esquina, existe una preocupación generalizada sobre una posible goleada. Saben que ganar calmaría un poco las aguas, pero que una derrota o incluso una goleada sería tocar fondo y aguantar la pitada de un Bernabéu enfurecido en el encuentro ante el Real Oviedo.

Álvaro Arbeloa ha pasado por situaciones de todo tipo en el vestuario y en los banquillos. José Luis Sánchez ya le avisó cuando decidió subirle al primer equipo de que tendría que convivir con una enorme presión y gestionar egos muy distintos. Además, tomó decisiones controvertidas como dejar fuera de algunas convocatorias a Raúl Asencio al considerar que no estuvo comprometido en el encuentro de Vigo, en un momento en el que la plantilla atravesaba problemas de efectivos y hasta hubo que recurrir a un Rüdiger con molestias físicas.

Archivo - Aurelien Tchouameni - Federico Valverde, Real Madrid CF / Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

Precisamente el central alemán también ha protagonizado episodios tensos a lo largo de la temporada. Más allá de algunas acciones agresivas sobre el césped, dentro del vestuario su comportamiento tampoco ha pasado desapercibido. En determinados momentos se produjeron roces internos que obligaron al cuerpo técnico a intervenir para mantener la estabilidad del grupo y evitar que la situación afectara al rendimiento colectivo.

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El objetivo del club es ahora solucionar individualmente los problemas generalizados e intentar dar la sorpresa en el Clásico. Algún jugador, por otra parte (y no es un peso pesado), incluso bromea con lo sucedido y no le sorprende la tensión del vestuario.