Incredulidad y enfado en el madridismo con la publicación de Mbappé tras el 2-0 del Barça

Es difícil de explicar lo que está haciendo Kylian Mbappé a nivel de comunicación e imagen en las últimas semanas. El delantero del Real Madrid vive su peor momento desde que llegó al club. La afición le cuestiona e incluso pide su venta, pero cada uno de sus actos parece empeorar las cosas cada vez más.

Lo última que ha provocado la incredulidad y el enfado del madridismo ha sido la historia de Instagram que ha publicado el francés en su Instagram personal. Una imagen viendo el Clásico en la televisión acompañada de un 'Hala Madrid' y un corazón blanco.

La historia de Instagram de Mbappé / Instagram

Una forma de demostrar que estaba viendo el partido y apoyando a su equipo, pero con un detalle importante: la imagen se sube poco después del segundo gol del Barça. Una situación que la afición del conjunto blanco no ha entendido y que ha terminado con multitud de críticas en redes sociales al '10' del Real Madrid.

Cabe recordar que el futbolista no viajó a última hora con el resto de la expedición a Barcelona debido a unas molestias en el último entrenamiento.

Mbappé, en uno de los últimos entrenamientos del Madrid / Real Madrid

El ambiente cada vez es más tenso y caliente, especialmente tras todo lo que ha ocurrido con Mbappé, Tchouameni y Fede Valverde a lo largo de la semana. El Santiago Bernabéu ya se está preparando para mostrar su opinión en el próximo partido que los de Arbeloa jueguen en casa.

El próximo jueves, 14 de mayo, está marcado en rojo. Los blancos se enfrentarán al Real Oviedo y todo apunta que será el momento en el que jugadores, entrenador y directiva serán señalados. Nadie se librará de los pitos y la irá del Bernabéu.