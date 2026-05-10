REAL MADRID
Incredulidad y enfado en el madridismo con la publicación de Mbappé tras el 2-0 del Barça
El francés, que no viajó con sus compañeros, publicó una imagen difícil de entender en plena derrota de los blancos en el Spotify Camp Nou
Es difícil de explicar lo que está haciendo Kylian Mbappé a nivel de comunicación e imagen en las últimas semanas. El delantero del Real Madrid vive su peor momento desde que llegó al club. La afición le cuestiona e incluso pide su venta, pero cada uno de sus actos parece empeorar las cosas cada vez más.
Lo última que ha provocado la incredulidad y el enfado del madridismo ha sido la historia de Instagram que ha publicado el francés en su Instagram personal. Una imagen viendo el Clásico en la televisión acompañada de un 'Hala Madrid' y un corazón blanco.
Una forma de demostrar que estaba viendo el partido y apoyando a su equipo, pero con un detalle importante: la imagen se sube poco después del segundo gol del Barça. Una situación que la afición del conjunto blanco no ha entendido y que ha terminado con multitud de críticas en redes sociales al '10' del Real Madrid.
Cabe recordar que el futbolista no viajó a última hora con el resto de la expedición a Barcelona debido a unas molestias en el último entrenamiento.
El ambiente cada vez es más tenso y caliente, especialmente tras todo lo que ha ocurrido con Mbappé, Tchouameni y Fede Valverde a lo largo de la semana. El Santiago Bernabéu ya se está preparando para mostrar su opinión en el próximo partido que los de Arbeloa jueguen en casa.
El próximo jueves, 14 de mayo, está marcado en rojo. Los blancos se enfrentarán al Real Oviedo y todo apunta que será el momento en el que jugadores, entrenador y directiva serán señalados. Nadie se librará de los pitos y la irá del Bernabéu.
- Entramos al pueblo donde mejor se come de España, conocido por su pulpo: con una catedral declarada Monumento Histórico-Artístico y con murallas del siglo XII
- Hansi Flick ya tiene once para el Clásico
- En el Madrid sospechan que Solari es el topo de los despachos
- Hansi Flick dirigirá el Clásico tras la muerte de su padre
- Manolo González seguirá el frente del Espanyol hasta final de temporada
- Raphinha, sobre su futuro en el Barça: 'Si el club quiere hablar conmigo, estoy abierto
- El Bayern ya negocia por Gordon: este es el precio que pide el Newcastle
- Manolo Lama avisa a Arbeloa: 'Se está convirtiendo en un chivato