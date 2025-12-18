La incomprensible gestión de Xabi con Mbappé

La situación en el Real Madrid se está volviendo cada vez más caótica. El equipo no genera buenas sensaciones desde hace muchas semanas, la idea de Xabi Alonso está lejos de cuajar. Y eso se traduce en actuaciones grises del cuadro blanco. Y en una paciencia de Florentino Pérez que va menguando a medida que pasan los días y partidos. La dependencia de Kylian Mbappé es mayúscula y el desenlace un tanto rocambolesco que se vivió en Talavera de la Reina fue la mejor prueba de ello.

Repasemos primero el contexto. El pasado 10 de diciembre, en un partido de alto voltaje ante el Manchester City de Pep Guardiola, Kylian Mbappe no juega ni un minuto. Señal de que las molestias en la rodilla eran serias. Pese a ir convocado y sentarse en el banquillo del Bernabéu, fue espectador de la derrota de su equipo ante los 'citizens'. Xabi Alonso decidió no arriesgar. Sí fue de la partida en Mendizorroza unos días después. Lo jugó entero en un día en el que el técnico tolosarra se jugaba la cabeza.

CONTRA TODA LÓGICA

Ahí sí que se vio obligado a quemar naves Xabi. La lógica nos decía que en Copa del Rey y frente a un equipo de Primera RFEF como es el Talavera Kylian iba a descansar. O que incluso ni iba a ser citado para desplazarse a la localidad castellanomanchega. Pero no, Alonso decidía meterlo en el once titular ante el conjunto dos categorías por debajo y pese a no jugar por molestias apenas seis días antes. Y pese a no entrenar en la previa precisamente por ese mismo problema en la rodilla. Todo el mundo se quedó perplejo, nadie lo había metido en las quinielas en el once.

En el trasfondo de todo esto, además, hay poner ese récord de goles en año natural de Cristiano Ronaldo (59). Mbappé, antes de medirse con el Talavera, estaba a tres. Comienza el encuentro, el galo marca el 0-1 y el Madrid anota el 0-2 al filo del descanso en una jugada del propio futbolista francés. Con el duelo medio sentenciado, ahora ya sí que todo apuntaba a que Xabi ida a dosificar a Mbappé con el duelo sábado ante el Sevilla en el horizonte. Pero tampoco.

XABI ALONSO NO QUISO ENTRAR

El francés disputó los 90 minutos. Anotó otro tanto (58, a uno de Cristiano) y dejó perplejos a propios y extraños. Después, repetimos, de no entrenar el día antes y de haberse perdido el duelo ante el City menos de una semana antes. Preguntado Xabi por si había tenido algo que ver el récord, el tolosarra, como era de esperar, se fue por los cerros de úbeda: "Ha sido decisivo Mbappé, siempre tiene esa facilidad. El tercer gol ha sido clave, por eso lo hemos mantenido en el campo".