La incomprensible decisión de Arbeloa que enfada al madridismo

"Tenemos muchísimo trabajo por delante", afirmó Álvaro Arbeloa tras la sufrida victoria ante el Rayo Vallecano en el Bernabéu. Por sus declaraciones, el técnico parecía ser consciente de las dificultades que tiene el equipo para sacar los partidos adelante, por no hablar de los batacazos que se ha llevado en Copa del Rey y en Champions League desde el cambio en el banquillo.

Sin embargo, un día después, se ha sabido que el Real Madrid no entrenará ni el lunes ni el martes. Los jugadores tendrán dos días libres antes de regresar a los entrenamientos el miércoles por la mañana. Una decisión que ha generado controversia en el madridismo.

Las redes sociales se han inundado de mensajes cuestionando la decisión del cuerpo técnico de dar dos días de fiesta a los futbolistas cuando la imagen del equipo evidencia que hace falta mucho trabajo táctico y físico. El descanso es importante, pero también lo es el descanso activo y las sesiones de recuperación en las instalaciones del club que realizan la mayoría de equipos de primer nivel.

No será el caso de los jugadores del Madrid, que prepararán el partido del próximo domingo ante el Valencia en la segunda mitad de la semana.

Un momento de dudas

La situación actual del equipo ha generado un sinfín de dudas. Tras la debacle de Lisboa ante el Benfica en la última jornada de Champions, se esperaba una reacción de los futbolistas ante el Rayo Vallecano. Lejos de eso, el equipo dio muestras de seguir perdido en cuanto a idea de juego y lejos de su mejor punto físico.

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa (d), da instrucciones al portero Thibaut Courtois (i) durante el partido de LaLiga. / Ballesteros / EFE

La crispación va creciendo entre la afición del conjunto blanco y decisiones como la de darle dos días libres a los futbolistas no ayudan a calmar el ambiente. El madridismo considera que los futbolistas necesitan más disciplina y trabajo. Los pitos en el Santiago Bernabéu se han convertido en una costumbre en las últimas semanas.

Tras el partido ante el Valencia, el equipo volverá a enfrentarse al juicio de su afición el 14 de febrero, en un partido ante la Real Sociedad que precederá a la ida de la ronda de playoff de Champions. El mes de febrero puede ayudar a encarrilar el camino del Madrid de Arbeloa, pero también puede generar todavía más dudas en torno a este proyecto. Valencia, Real Sociedad, Benfica (en dos ocasiones) y Osasuna serán los rivales del conjunto de la capital española a lo largo de un mes clave.