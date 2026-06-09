El incómodo papel para las leyendas del Madrid que apoyaron a Riquelme

El foco se desplaza ahora a la relación con Florentino Pérez y al futuro de un proyecto que pretendía devolverles peso institucional. La derrota de la candidatura encabezada por Riquelme no solo cierra un proceso electoral en el Real Madrid. También abre un interrogante incómodo para varias figuras históricas del club que habían encontrado en ese proyecto una vía de regreso al primer plano institucional. Raúl González, Fernando Hierro, Iker Casillas o Vicente del Bosque tenían un encaje definido en la estructura que se pretendía construir: Raúl como director deportivo y Hierro como responsable de cantera eran dos de los nombres con mayor peso específico.

Raúl González Blanco, ex jugador y ex entrenador del Real Madrid / EFE

Hasta ahora, muchos de ellos habían quedado en una zona difusa dentro del ecosistema madridista. Que son leyendas es indiscutible para el aficionado, pero su presencia en la estructura de poder del club había sido limitada o inexistente en los últimos años con Florentino al mando. La candidatura de Riquelme les ofrecía algo más que un cargo: la posibilidad de volver a influir en el futuro del Real Madrid desde los despachos.

UN SILENCIO LEGENDARIO

Uno de los aspectos que más ha sorprendido a parte del madridismo es la ausencia de una exposición pública o clara junto a Riquelme. No hubo actos conjuntos, ni declaraciones contundentes, ni una defensa visible del proyecto por parte de quienes figuraban como piezas clave de esa alternativa. Las interpretaciones son varias y en el entorno del club se manejan tres hipótesis: prudencia ante el peso institucional de Florentino Pérez, dudas reales sobre las posibilidades de victoria de la candidatura o una estrategia deliberada de trabajo en la sombra para evitar quedar señalados si el resultado era adverso. Ninguna explicación ha sido confirmada oficialmente, pero el silencio ha terminado convirtiéndose en parte de la noticia. La cuestión es que el respaldo existía, pero fue un respaldo de perfil bajo. La realidad es que le han dejado solo al candidato Riquelme, sin que sepamos hasta que punto estaban dispuestos a enfrentarse al presidente.

Florentino Pérez ha sido reelegido como presidente del Real Madrid, tras superar en las elecciones al otro candidato, Enrique Riquelme. / Juanjo Martín / EFE

Con el proceso electoral resuelto, la gran pregunta es cómo gestionará Florentino Pérez la relación con estas leyendas. En privado, nadie espera una ruptura pública ni un conflicto abierto. La historia compartida es demasiado grande y el presidente siempre ha sabido proteger la imagen institucional del club. Sin embargo, el episodio deja una cicatriz evidente. La candidatura de Riquelme representaba una alternativa real de poder, y ver a nombres históricos alineados con ella pudo generar sorpresa o disgusto en un entorno acostumbrado a una estabilidad institucional casi absoluta. La incógnita es si ese gesto tendrá consecuencias prácticas.

RAÚL ENTRE LA ESPERA Y LOS BANQULLOS

El caso de Raúl merece un capítulo aparte. Su nombre aparecía como uno de los pilares deportivos de la candidatura y, al mismo tiempo, trabajaba en cerrar a Klopp entre otros. Él sigue siendo una figura con mercado en los banquillos y las ofertas para dar el salto a la élite del fútbol profesional siguen apareciendo en su horizonte. La derrota de Riquelme abre un dilema personal: esperar a que llegue una oportunidad futura en la dirección deportiva del Real Madrid o emprender un camino propio como entrenador en Primera División. Si opta por lo segundo, la candidatura alternativa perdería una de sus piezas más simbólicas y reconocibles.

RIQUELME NO DESAPARECERÁ

Más allá de la derrota, en el madridismo se ha instalado la sensación de que Riquelme ha llegado para quedarse. Incluso el propio candidato se replantea ahora mismo quedarse a vivir en Madrid y hacer acto de presencia con frecuencia en todos los actos relacionados con el club, haciendo su oposición real y contínua. Su candidatura ha conseguido reunir a nombres de enorme peso emocional y proyectarse como una alternativa de futuro en apenas quince días. De cara a las próximas elecciones, todo apunta a que volverá a ser uno de los grandes aspirantes a disputar el poder en el club.

El candidato a la presidencia del Real Madrid Enrique Riquelme / EFE

La pregunta es qué estructura conservará hasta entonces. Mantener unidos a perfiles tan distintos como Raúl, Hierro, Casillas o Del Bosque exigirá tiempo, paciencia y una narrativa común. La derrota no ha eliminado el proyecto, pero sí ha puesto a prueba la convicción de quienes lo respaldaban. En definitiva, el verdadero partido empieza ahora. El resultado electoral ya es historia; lo que queda por resolver es si estas leyendas seguirán esperando su oportunidad dentro del Real Madrid o si buscarán fuera el espacio que aún no han encontrado en casa.