El incómodo momento que Falcao vivió con Florentino: "Me puso una servilleta..."

Al Real Madrid se le han resistido varios fichajes. Futbolistas que fueron objeto de deseo pero cuyas incorporaciones nunca llegaron a buen puerto. En esta lista de 'calabazas' están desde Totti hasta Henry. A ellos hay que sumar el nombre de Radamel Falcao, exjugador del Atlético o del Rayo que desveló, en una charla con Mario Suárez, su excompañero, cómo Florentino le tentó cuando era la estrella 'colchonera'. Ocurrió con una servilleta de por medio.

La escena tuvo lugar en 2013 durante una gala, con Casillas y miembros de prensa del Atlético a su alrededor. El presidente del Real Madrid quiso llevar a cabo la misma estrategia que con Zinedine Zidane en el 2000. "Me puso una servilleta. Me dice que la guarde, que la esconda. Fue muy incómodo porque tenía a toda la gente del Atleti a mi lado”, recordó el colombiano sobre el incómodo episodio.

Radamel Falcao, durante la celebración de la Copa del Rey 2013. / JUANJO MARTÍN / EFE

El delantero era la gran referencia del Atlético, por lo que en ningún momento se planteó aquella propuesta. Podría haber sido un giro deportivo inédito, pero él tuvo claro que su sentimiento estaba por delante de cualquier ofrecimiento en ese momento. “Estaba muy identificado con el Atleti y la gente me veía como uno de los suyos”, explicó Falcao, quien también reconoció contactos a través de su agente y llamadas de la directiva blanca para tantear su fichaje.

El Madrid optó por Bale

Finalmente, aquel verano el Real Madrid acabaría cerrando el fichaje de Gareth Bale, una de las operaciones más caras de su historia que superó los 100 millones. De ahí que el conjunto blanco, y más en concreto su presidente, estaban dispuestos a hacer cualquier cosa, tanto por el colombiano como por cualquiera de sus objetivos. Falcao terminaría yéndose al Mónaco y dejando el mejor recuerdo posible durante las dos temporadas en las que estuvo en el Atlético.

Con Falcao en el equipo, el Atlético ganó una Europa League, una Supercopa de Europa (siendo el único equipo campeón de la segunda competición continental en hacerlo) y la recordada Copa del Rey en el Bernabéu contra el Real Madrid, al que colombiano rechazó. No quiso romper la conexión emocional con un club que todavía mantiene. La servilleta quedó guardada para siempre y Florentino terminó yéndose de vacío de aquella peculiar negociación.