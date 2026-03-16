El incómodo debate que genera el regreso de Mbappé en el Madrid

Ha marcado 38 goles en 33 partidos, está considerado como uno de los mejores jugadores del mundo actualmente y sin embargo el regreso de Kylian Mbappé con el Real Madrid genera algunas preguntas incómodas.

Existen dudas sobre si su presencia en el césped puede condicionar lo que se ha visto del equipo en los últimos partidos. La realidad es que el Madrid no ha ganado precisamente sobrado sus partidos sin el internacional francés. Ganó por la mínima al Benfica en Champions, perdió ante el Getafe en el Bernabéu y venció en Balaídos en el descuento cuando parecía que la temporada del equipo se iba al traste.

A pesar de todo, los dos últimos partidos ante Manchester City y Elche han hecho olvidar ese tramo nefasto y han influido de manera muy positiva en la percepción que tiene la afición de la plantilla. Más allá del amplio resultado (3-0 ante los de Guardiola y 4-1 ante los de Eder Sarabia), lo más destacado ha sido el fútbol y el compromiso que han mostrado los futbolistas.

Federico Valverde, Fran García, y Thiago Pitarch celebran un gol contra el Elche. / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

El partido ante el City fue considerado un punto de inflexión en la temporada. Un encuentro que Arbeloa ganó a través de la pizarra, juntando en un mismo equipo a Thiago Pitarch, Tchouameni, Arda Güler, Fede Valverde y Brahim y dejando a Vinicius como único jugador con libertad absoluta.

Un esquema que podría repetirse en la vuelta, pero que con la presencia de Mbappé, que volverá a la convocatoria para el encuentro del martes, cambia considerablemente. A priori, el delantero entraría por Brahim Díaz, pero el debate llega con la siguiente pregunta: ¿Puede repetir el partido del Bernabéu con el francés sobre el césped teniendo en cuenta su compromiso defensivo y el poco fútbol combinativo que ha demostrado en los últimos meses?

Esas fueron dos de las claves para superar a un equipo como el City, que partía como favorito. El Madrid fue capaz de dominar el esférico en muchos tramos de partido juntando a los peloteros y dejó en mínimos al City gracias al esfuerzo físico de los futbolistas y la capacidad para cerrar espacios interiores y condicionar la salida de balón del conjunto 'sky blue'.

Mbappé volverá con el Madrid para el partido de Champions ante el City / EFE

El debate está presente. La presencia de Mbappé condiciona muchos aspectos del juego del Madrid, especialmente cuando coincide con Vinicius. Otro de los puntos a tener en cuenta es lo que acapara el francés la finalización en todas las jugadas, lo que resta mucho protagonismo a una segunda línea que en la última semana, con Fede Valverde como líder, ha demostrado tener mucho gol. Respecto a esto último hay un dato a destacar: el uruguayo ha marcado 7 goles entre todas las competiciones en este momento y todos ellos han llegado sin su compañero francés en el terreno de juego.

Es innegable todo lo que aporta Mbappé al equipo cuando está presente en el terreno de juego en cuestión de goles, amenaza constante y amplitud de registros. Tampoco se puede olvidar que, sin el francés, el conjunto blanco también ha tenido partidos para olvidar. Sin embargo, la gran pregunta aparece ahora con cómo condicionará la presencia del '10' de los blancos el juego del equipo en su regreso, especialmente si Arbeloa se ve 'obligado' a ponerle en el césped sin estar al 100%.