Las incógnitas de Xabi Alonso en el Mundial de Clubes

Xabi Alonso tiene ante sí un Mundial de Clubes que le servirá para hacer pruebas, aunque tendrá que improvisar. Las bajas por lesión, los fichajes que refuercen el equipo pero que no conocen a sus nuevos compañeros, y el escaso tiempo material que tendrá para preparar el torneo no invitan demasiado al optimismo. Eso no evita la presión que tendrá de ganar un torneo que ilusiona en el club para salvar la temporada.

Centrales y carrileros

Xabi trabajará con retales hasta llegar a Estados Unidos, donde reunirá por primera vez a toda la plantilla tres días antes de debutar ante Al-Hilal. A partir de ahí, tendrá que ir moviendo fichas en las tres líneas. Courtois será el portero y tendrá que elegir los tres centrales que arropen al belga entre cinco opciones: Militao, Huijsen, Rudiger, Alaba y Asensio. Debe valorar cómo llegan Militao, Rudiger y Alaba que salen de lesiones.

Elija a los que elija no sentarán las bases del futuro teniendo en cuenta que solo Asencio y Huijsen llegan en forma al torneo. Después, deberá elegir carrileros cuyos componentes están sin definir. En la derecha recupera a Carvajal, pero llegará muy justo tras una temporada lesionado, y espera sumar a Alexander-Arnold. Si el Liverpool libera al inglés el 1 de junio, será uno de los debutantes, como Huijsen. Ambos tendrían protagonismo por necesidad.

Medular y ataque

En la izquierda, Mendy está lesionado y solo tendría a Fran García. Está pendiente del fichaje de Carreras u otro para reforzar la banda. Tendría el recurso de Camavinga, pero también está lesionado. Al igual que el resto de la defensa, son opciones a las que tendrá que agarrarse por las circunstancias.

En la medular necesita un cerebro con la salida de Modric. Ceballos es el que más se acerca, aunque puede seguir el camino de Ancelotti apostando por el músculo de Valverde y Tchouameni. El francés es otra opción para el eje de la defensa en caso de necesidad. Además, podría fichar a Stiller para fortalecer la zona creativa, sería el tercer debut blanco en el torneo.

En ataque todo indica que mantendrá a Bellingham de media punta, aunque también lo puede retrasar y aprovecharse de su calidad para convertirlo en el cerebro que necesita. Arriba seguirán Vinicius y Mbappé, con Rodrygo en la recámara sin descartar que pueda formar parte del ataque si Bellingham acaba en el centro del campo.

Otra duda es si Vinicius seguirá siendo el dueño de la banda izquierda o la alternará con Mbappé. El Madrid del Mundial de Clubes será un punto de partido para Xabi, pero no pasará de ser un esbozo del equipo de la próxima temporada.