Incógnita Mbappé: no completa el entrenamiento con el grupo y es duda para el Clásico

Álvaro Arbeloa tendrá que componer un once totalmente condicionado por las bajas ante el Barça. El entrenador del Real Madrid afronta su primer Clásico en medio de un incendio dentro del vestuario y con una plantilla lastrada por las lesiones.

Eder Militao, Rodrygo, Dani Carvajal, Ferland Mendy, Arda Güler y Fede Valverde no estarán disponibles por lesión, mientras que Ceballos apunta a quedarse fuera de la convocatoria por decisión técnica. La buena noticia para el entrenador de los blancos es la recuperación de Thibaut Courtois.

Kylian Mbappé, jugador del Real Madrid en acción durante el partido de Liga contra el Betis / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Por lo que respecta a Kylian Mbappé, el delantero regresará a la convocatoria tras perderse el partido ante el Espanyol, pero su presencia en el once inicial no está asegurada. Este sábado, en el entrenamiento previo al partido, el francés solo pudo completar una parte de la sesión con el grupo, según informó el Real Madrid en su página web.

El club siempre ha mantenido el optimismo con el '10' y sus posibilidades de jugar el Clásico. Tras hacerse pruebas el jueves, el atacante volvió a entrenar junto al resto de sus compañeros, pero hasta ahora no ha llegado a completar todos los ejercicios. Todo apunta a que irá convocado y estará presente en el banquillo, pero la posibilidad de tener minutos dependerá de su estado físico y el devenir del encuentro ante el Barça.

Mbappé vive sus momentos más duros en el Real Madrid / Dennis Agyeman / AFP7 / Europa P / Europa Press

Mbappé ha sido el foco de las críticas en las últimas semanas. Solo lo ocurrido en los últimos días con el incidente entre Aurelien Tchouameni y Fede Valverde ha desviado la atención del internacional con Francia. Su viaje en sus días libres mientras el equipo entraba en crisis y su aterrizaje solo 10 minutos antes de que empezara el partido ante el Espanyol causaron estupor en el madridismo.

Un sector importante de aficionados incluso inició la campaña 'Mbappé Out', promocionando una plataforma que acumula ya 70 millones de firmas pidiendo la salida del que debería ser la estrella del equipo.

Kylian Mbappé, durante un entrenamiento del Real Madrid / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Si finalmente participa en el Clásico, ya sea como titular o como saliendo desde el banquillo, su actuación será observada con lupa. No hay que olvidar que, salvando el partido ante el Alavés en el Santiago Bernabéu, el delantero no celebra una victoria con su equipo desde el 22 de marzo, en el derbi ante el Atlético (aquel día él solo jugo media hora).

El Clásico será un examen para Mbappé tanto a nivel de compromiso como de rendimiento deportivo. El Santiago Bernabéu ya está preparado para dar su opinión sobre todo lo acontecido con el francés la próxima semana, en el partido ante el Real Oviedo.