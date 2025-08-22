Incógnita Lucas Vázquez

El Real Madrid de Xabi Alonso dejó algunos jugadores en el camino. Las salidas de Modric y Lucas Vázquez fueron dolorosas para el aficionado blanco, pero a diferencia del croata, el español aún no tiene decidido donde jugará el curso que viene.

Modric firmó rápidamente con el AC Milan tras dejar el Santiago Bernabéu y de hecho, ya ha debutado en partido oficial con los 'rossoneros' ante el Bari en la primera ronda de la Coppa Italia. Pero Lucas sigue sin equipo, con diversas propuestas tanto de Turquía como de España, pero el gallego tiene claro que quiere un contrato por más de un año y no firmará por una sola temporada a pesar de la cifra que le ofrezcan.

En declaraciones a EremNews, el gallego afirmó que su futuro sigue en el aire: "Todavía no he decidido mi próximo destino". Pero no negó la posibilidad de recalar en la liga de Arabia Saudí: "No lo sé, todo es posible". Los árabes ofrecen mucho dinero y a pesar de que su idea principal es seguir en primera línea europea podría ver con buenos ojos este cambio a la liga saudí.

Lucas Vázquez jugó su último partido en el Santiago Bernabéu / AP

Lo cierto es que las grandes ligas europeas están arrancando y Lucas sigue sin equipo. El madridista quiere elegir bien el nuevo proyecto al que se unirá tras 15 temporadas en el Real Madrid y por eso no dudará en esperar hasta tenerlo claro. Hay que recordar que al estar libre podría firmar por cualquier equipo con el mercado ya cerrado.

Una despedida fría

Su salida fue la última en anunciarse. Algo que provocó que en el encuentro en el Bernabéu ante la Real Sociedad, todavía sin la oficialidad de su marcha, todo el estadio pudiese despedirse de Carlo Ancelotti y Luka Modric. Cuando el italiano lo cambió se notó un aroma a despedida en el ambiente y todo el respetable le dedicó una merecida ovación. Pero en verdad, el anuncio de su salida fue diferente a los otros dos.

Mbappé, Lucas Vázquez y Lunin, en la despedida del español del Real Madrid / Real Madrid TV

Pero el culmen fue en la rueda de prensa junto a Florentino. Ya que estuvo acompañado de su mujer, sus hijos, sus padres, su hermano, la cúpula directiva del Real Madrid, un excompañero como Marcelo y solo dos compañeros de la plantilla actual: Lunin y Mbappé. El ucraniano y el francés interrumpieron sus vacaciones para poder acudir al acto, en un bonito gesto con Lucas Vázquez. Pero ni rastro de otro jugador blanco.