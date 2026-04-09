El incidente de Carvajal con un canterano que le enfrentó a Arbeloa

Carvajal vive su peor momento deportivo en el Real Madrid. La temporada en la que se ha convertido en el primer capitán del club es la misma en la que ha caído en un pozo del que no tiene fácil salir. Después de quedarse fuera de la última convocatoria de Luis de la Fuente, su presencia en el Mundial 2026 comienza a ser una quimera. La falta de minutos, pese a excepciones como la del derbi madrileño, le ha condenado.

David Jiménez, relegado al filial

El 8 de febrero saltaron todas las alarmas. Arbeloa, con apenas un mes en el cargo, dejó fuera a su excompañero del once inicial contra el Valencia en Mestalla. Le adelantó en la rotación David Jiménez, un canterano que había debutado con el primer equipo apenas unas semanas antes, contra el Talavera en Copa. Carvajal no tuvo ni un solo minuto. Tras el partido se le vio en el césped del estadio valencianista discutiendo con Pintus.

El lateral del Real Madrid David Jiménez (i) es sustituido por Trent Alexander-Arnold (c), durante el partido de LaLiga entre Valencia CF y Real Madrid. / BIEL ALIÑO / EFE

No era el preparador físico madridista a quien le echaba la culpa, sino más bien un apoyo en una noche difícil. Aquel episodio derivó en un cara a cara entre el jugador y el entrenador, quienes, curiosamente, vivieron una situación similar en el conjunto blanco. Carvajal fue el relevo de Arbeloa en su día. Una irrupción que precipitó el final de la carrera del actual técnico madridista, una situación que ahora vive el capitán blanco.

El careo entre Carvajal y Arbeloa terminó con el sacrificio de David Jiménez, que bajó al Castilla para no volver. Fue precisamente un incidente con otro canterano el que terminó por empujar a Carvajal hacia una situación de indolencia como la que se vio en Mallorca. Su rostro, sin reacción tras la derrota, fue la prueba de la desconexión que mantiene con el equipo.

Trent vs. Carvajal por el Mundial 2026

Según ha revelado Marca, en un entrenamiento previo al partido contra Osasuna en El Sadar, que se saldó con derrota para el conjunto blanco, Carvajal se pasó de revoluciones y realizó una dura entrada a Valdepeñas, zaguero del Castilla que puede actuar como central y lateral izquierdo. Tal fue la violencia de la acción que le provocó un mes de baja. Una acción desmedida que evidenció la frustración del de Leganés.

Víctor Valdepeñas en su debut con el Real Madrid. / AFP7 vía Europa Press

Aquella acción le puso en el disparadero. El regreso de Trent le sumió aún más en una situación delicada, que pareció aliviarse cuando Arbeloa sancionó al inglés por su impuntualidad en el derbi madrileño. Carvajal fue titular y, en una acción, arrolló a Llorente, comprometiendo el resultado de un partido en el que acabaría siendo sustituido. En el cambio recibió una ovación que le permitió recuperar parte del carácter perdido.

Sin embargo, los últimos acontecimientos han vuelto a hurgar en su herida personal. La imagen de Son Moix, abatido, lo refleja. A ello se suma el buen partido de Trent frente a Luis Díaz. El inglés, además, firmó la asistencia del gol a Mbappé. Todo para dejar a Carvajal en un plano muy secundario, evidenciando que solo cuenta el presente. Un ganador de seis Champions que tiene cada vez más cerca quedarse sin la guinda del pastel: el Mundial 2026, una meta que también persigue Trent.