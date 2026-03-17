Incertidumbre en el Real Madrid: Thibaut Courtois, sustituido por Lunin al descanso del partido contra el Manchester City

El Real Madrid está teniendo una eliminatoria más plácida de lo esperado frente al Manchester City, tras la goleada por 3-0 en el Santiago Bernabéu y jugar con superioridad numérica en el Etihad Stadium por la expulsión de Bernardo Silva en la acción que ha acabado con penalti y gol de Vinicius. Pero la alegría podría no ser completa para los madridistas después de la circunstancia relativa a la portería blanca que se ha desencadenado al descanso del partido.

Aficionados del Real Madrid confían en la ventaja ante el Manchester City en la vuelta / EFE

Cuando parecía que todo le estaba saliendo de cara a los de Álvaro Arbeloa, se ha producido un hecho que, a buen seguro, habrá preocupado a muchos madridistas. Y es que Thibaut Courtois ha sentido unas molestias físicas ,y tras hablar de ellas con el preparador de porteros del equipo blanco, Luis Llopis, se ha decidido la sustitución para evitar males mayores.

Andriy Lunin ha relevado a su compañero Courtois en un escenario del que guarda un gran recuerdo el ucraniano, pues se erigió en el héroe de la tanda de penaltis en la temporada 2023/2024 para llevar a su equipo a las semifinales de la Champions League.

EL CHIRINGUITO

El ucraniano está siendo muy exigido en un arranque de la segunda mitad en la que no parece que el Manchester City esté jugando con un futbolista menos. Ha rechazado muy bien un par de disparos, sobre todo uno a Erling Haaland, el autor del 1-1 que da algo de esperanzas a los de Pep Guardiola. Doku ha marcado, pero en fuera de juego.

Sobrecarga muscular

En una primera inspección, lo que los problemas de Courtois estarían en el abductor derecho, trascendido es que las molestias de Thibaut Courtois están en el abductor derecho y se trataría de una sobrecarga.

El cómodo resultado para el Real Madrid habría propiciado la decisión de sustituir a Courtois y no correr mayores riesgos con este tipo de lesiones. Aunque habrá que estar pendientes también del alcance de la lesión, todo parece indicar que el cambio ha sido por precaución.

Thibaut Courtois es una pieza imprescindible en el Real Madrid. Sin ir más lejos, en el primer tiempo del encuentro del Etihad Stadium, el portero belga ha realizado un par de intervenciones espectaculares. Arbeloa ha decidido que lo mejor era no forzar la situación a tenor de la amplia ventaja en la eliminatoria.