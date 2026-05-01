Otro incendio en el Madrid: Ceballos rompe con Arbeloa: "No quiero tener relación"

Ceballos ha roto con Álvaro Arbeloa y con el Madrid. El jugador andaluz no se habla con el técnico blanco y mantuvo una tensa reunión el pasado jueves en Valdebebas en la que acabó de romper todo contacto con el responsable del banquillo blanco. Según revela el diario 'Marca', Ceballos pidió este encuentro tras la tensión personal que vive con el técnico y le pidió una cosa clara: Romper de forma absoluta y que cada cual fuese por su lado. El futbolista lo habría expresado de forma clara en el vestuario: "No quiero tener más relación con el entrenador".

Arbeloa considera que el ostracismo y el ninguneo de Arbeloa es un tema personal entre ambos y tiene claro que no iba a jugar nunca con él en el banquillo. Y no por motivos deportivos sino porque no se tragan. De hecho, el centrocampista no ha disputado ni un solo minuto desde que regresó de su lesión en abril, ya que Arbeloa no cuenta con él por razones que no ha querido explicar públicamente. La tensión es palpable y el club espera que no se produzca ningún incidente más de aquí a finales de temporada.

La llegada de Arbeloa al primer equipo fue un golpe para Ceballos que, con Xabi Alonso, venía contando aunque no era titular. El Madrid se ha puesto al lado de su entrenador y tiene claro que, a pesar de que Arbeloa no vaya a continuar la próxima temporada, Ceballos debe salir sí o sí de la entidad para limpiar el vestuario y evitar que haya conflictos en el futuro. Las relaciones entre el futbolista y el club también estarían tensas.

Ceballos ya estuvo a punto de marcharse el pasado verano al Betis o al Olympique de Marsella, pero finalmente no hubo acuerdo económico entre las partes y optó por quedarse ya que tiene contrato en vigor hasta el 2027 y no pensaba renunciar a su salario. Ahora habrá que ver como se gestiona el asunto porque Ceballos, tras su ruptura con Arbeloa, no piensa perdonar un solo euro y está realmente cabreado con todo lo que está pasando.

Las dos partes no han disimulado el enfrentamiento. De hecho, el Madrid dejó claro que su ausencia en la convocatoria ante el Betis de la pasada semana se debía a motivos técnicos ya que el jugador está bien físicamente. Desde el club blanco creen que Ceballos ha roto la baraja ya con un enfrentamiento directo cara a cara con Arbeloa para forzar su salida en una situación que se ha vuelto insostenible. El Madrid es un auténtico polvorín.