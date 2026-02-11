Otro incendio para Arbeloa: ahora se enfada Alaba

El entrenador del Real Madrid sigue intentando apagar los diferentes incendios del vestuario del primer equipo. Neutralizado el problema con Dani Carvajal y tras la cena de conjura impulsada por Mbappé y Vinicius, Álvaro Arbeloa tiene que atender otro foco de disgusto. David Alaba no acepta el papel residual que está teniendo hasta el momento.

Según una información de 'Marca', el internacional austriaco ha pedido explicaciones al actual técnico madridista sobre su situación. El defensa central arrastra varias temporadas de sinsabores debido a las lesiones, pero a pesar de todo no comprende que no le den más minutos de juego, tal y como se quejó Carvajal.

Los casos no son totalmente iguales por el peso específico que tiene cada uno de ellos en el club. Mientras que Dani Carvajal es un canterano de larga trayectoria y con un currículum excepcional en el Santiago Bernabéu, David Alaba no ha podido ganarse la confianza de público, técnicos y crítica en las últimas campañas por su falta de regularidad. Ambos finalizan contrato el próximo 30 de junio, pero el Real Madrid piensa ofrecer un año más de contrato al lateral español, mientras que en el caso del central austriaco dejará extinguir el ligamen para que se vaya con la carta de libertad.

David Alaba llegó al Real Madrid procedente del Bayern Múnich con la carta de libertad bajo el brazo y recién recuperado de un positivo del coronavirus. A partir de ahí, la mala suerte se cebó con un futbolista que había rendido a un nivel excelente en el conjunto bávaro y que se había convertido en una nueva referencia en la defensa madridista.

Desde la temporada 2021/22 ha encadenado dieciséis lesiones, en total 677 días de baja en los que dejó de disputar 129 partidos, según los datos de Transfermarkt. La lesión más importante de David Alaba fue la rotura del ligamento cruzado en su tercer curso en Chamartín, el de la campaña 2023/24 en la que estuvo de baja 384 días y se perdió 72 encuentros con el Real Madrid y Austria.

El último problema físico de Alaba fue una lesión muscular en el gemelo que lo mantuvo en el dique seco 29 días en la recta final de 2025 (ocho partidos). A su regreso, en las once convocatorias del Real Madrid, Alaba únicamente ha tenido 65 minutos de juego en cinco partidos.

David considera que, por su trayectoria, debería tener más oportunidades, pero Álvaro Arbeloa (que no puede contar con Eder Militao, otro lesionado habitual) está alineando por delante de él a Asencio, Huijsen o Rüdiger e incluso apuesta por Tchouameni, Carreras o Camavinga cuando necesita un recurso de urgencia.

En estas circunstancias, Alaba tendrá que hacerse a la idea de que camino de los 34 años (24/06/1992) su etapa en el Real Madrid está llegando a su fin y que su papel va a ser residual a no ser que cambien mucho las cosas. Arbeloa, cuestionado, se juega sus últimas cartas de éxito en la Champions (deben disputar el play-off de repesca frente al Benfica) y en LaLiga, en donde está a un solo punto del líder el Barça. Si David no lo encaja bien, Arbeloa tendrá un foco de tensión permanente en la caseta.