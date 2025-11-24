Iñaki Peña, la pesadilla de Mbappé

Por primera vez esta temporada, Kylian Mbappé acumula tres partidos seguidos sin marcar con el Real Madrid. Liverpool, Rayo Vallecano y Elche han sido los encargados de dejar seco al delantero francés, que de todos modos mantiene unos números espectaculares de cara a puerta, con 18 goles en 17 partidos jugados esta temporada con los blancos.

Ante el Elche, el francés contó con algunas de las mejores oportunidades de su equipo, pero se topó con un Iñaki Peña espectacular. Curiosamente, el guardameta cedido por el Barça se ha convertido en uno de los porteros más difíciles de batir para el '10' del Madrid.

Mbappé se lamenta tras una acción ante el Elche / Associated Press/LaPresse / LAP

Sin ir más lejos, Mbappé no ha sido capaz de marcarle un solo gol a Iñaki Peña en los tres partidos en los que se han enfrentado. No ha sido precisamente por falta de ocasiones, ya que el ex del PSG ha tenido oportunidades de gol muy claras en todos ellos, pero la agilidad del portero bajo palos ha terminado frustrando al madridista una y otra vez.

Frustrado en los Clásicos

La primera vez que se vieron las caras fue en el primer Clásico de la temporada pasada. En los días previos a ese partido, al madridismo se le hacía la boca agua pensando en como podría aprovechar Mbappé la línea adelantada del Barça con su velocidad para darse un festín.

Kylian Mbappé e Iñaki Peña, en el primer Clásico de la temporada pasada / Valentí Enrich / SPO

Pero el partido fue una historia completamente diferente. Mbappé logró plantarse varias veces ante Iñaki Peña, pero la mayoría de ellas fueron acciones anuladas por fuera de juego, incluyendo dos goles anulados. Cuando el francés estuvo en posición correcta, se topó con una actuación soberbia del guardameta, que fue capaz de achicar espacios con velocidad en otro mano a mano en el minuto 63 y de sacar un pie muy valioso siete minutos después, todo con 0-2 en el marcador.

A pesar de la superioridad del Barça en aquel partido, el delantero del Madrid pudo ser el héroe de los suyos, pero Iñaki Peña se encargó de evitarlo con sus paradas.

Meses más tarde, volvieron a verse las caras en la final de la Supercopa de España, después de que Szczesny fuera expulsado con roja directa. Con uno menos, se antojaba que el Madrid podía llegar con facilidad a la portería rival, pero apenas contó con ocasiones. La más clara fue un remate de Mbappé al palo largo en el tiempo de descuento que, una vez más, Iñaki Peña se encargó de desviar con una gran estirada.

Un recital en el Martínez Valero

En el partido entre Elche y Real Madrid, los dos se encontraron de nuevo, aunque esta vez con equipos menos parejos (aunque sobre el césped no lo parecieran lo más mínimo). Esta vez con otra camiseta, Iñaki Peña volvió a erigirse como un muro para mantener a los suyos en el partido en todo momento y terminar como el MVP del encuentro.

Mbappé contó otra vez con grandes oportunidades, pero se encontró una y otra vez con el portero. Probablemente, la acción más espectacular fue una parada con la pierna a un remate a bocajarro del delantero cuando todos cantaban gol, pero también le detuvo un mano a mano aprovechando que el francés se echó la pelota demasiado adelantada.

Un partido más en el que Mbappé no puede batir a Iñaki Peña, aunque esta es la primera ocasión en la que el equipo del portero no se lleva el triunfo (en sus anteriores partidos, el Barça venció 0-4 y 5-2). Si todo va según lo esperado, el reencuentro se producirá en el Santiago Bernabéu el próximo mes de marzo.