Las imágenes que retratan el descontento de Vinicius

El Real Madrid ganó con polémica en su debut contra el Olympique de Marsella en la nueva edición de la Champions League. No obstante, una de las imágenes del partido fue la de Vinicius en el banquillo blanco, puesto que Xabi Alonso puso a Rodrygo como titular en su lugar. Parece que esta decisión no gustó al jugador, quien apenas celebró el tanto de la victoria de Kylian Mbappé.

La sorpresa cuando se anunció que el brasileño se había quedado fuera del once fue mayúscula, porque, aunque lleva unos meses lejos de su mejor nivel, sigue siendo una de las estrellas del Madrid. Concretamente, no fue hasta el minuto 63 que Vinicius saltó al terreno de juego substituyendo a su compatriota, cuando el partido aún estaba con empate en el marcador.

La seriedad de @vinijr en el banquillo.



Y el primero en marcharse al vestuario en el descanso.#LaCasaDelFútbol #UCL pic.twitter.com/dw5APTGYsq — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) September 16, 2025

En este sentido, las cámaras de Movistar captaron la expresión seria que acompañó al jugador madridista a lo largo de los 90 minutos del enfrentamiento. Sin ir más lejos, en la jugada de la polémica, cuando Irfan Peljto señaló un penalti por manos de Facundo Medina, Mbappé se hizo con el balón y tomó la responsabilidad de lanzar la pena máxima.

El gol subió al marcador ante la alegría de todo el Bernabéu, quienes vieron como su equipo se adelantaba en el marcador por primera vez en el partido y que ya rozaban la victoria a falta de pocos minutos para el final. Sin embargo, el atacante de 25 años no tuvo la misma reacción que sus compañeros y con el rostro serio solo levantó un poco el brazo en señal de celebración. Además, fue el primero en enfilar hacia los vestuarios en el descanso y tras el final de partido.

Las substituciones de Vinicius

El Real Madrid ha disputado cinco partidos en lo que llevamos de temporada, cuatro de Liga y uno de Champions, y Vinicius aún no ha jugado un encuentro en su totalidad. En el primer partido de la presente campaña contra el Osasuna, participó en 78 minutos, siendo la vez que más tiempo ha estado en el césped.

Asimismo, el brasileño también suma dos enfrentamientos sin ser titular: contra el Olympique de Marsella el martes y contra el Oviedo en el segundo partido de la competición nacional. En ese caso, no obstante, salió en la segunda mitad y firmó uno de sus mejores minutos del curso, con gol incluido.