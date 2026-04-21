La imagen del partido: Vinicius pidió perdón al Bernabéu

Vinicius fue el gran señalado del Santiago Bernabéu tras la eliminación en Champions ante el Bayern de Múnich. El estadio blanco lo castigó con algunas pitadas durante el encuentro por encima de sus compañeros. La poca asistencia en el estadio evitó una pitada masiva, pero el brasileño sí que recibió la suya.

El extremo blanco empezó el partido nervioso, sin conseguir sentirse cómodo con la pelota en los pies, pero rápidamente fue tranquilizado a medida que el Madrid controlaba el encuentro. Mbappé marcó el primero y en la segunda parte Vini marcó un golazo desde muy lejos. Un gol que ni celebró.

Vinicius remató desde su casa, marcó y se giró. Nada de felicidad, ni un simple gesto de celebración. Eso sí, rápidamente alzó los brazos y pidió perdón al Bernabéu hasta en dos ocasiones. El brasileño se siente responsable de una nueva temporada en blanco y, a diferencia de otras veces, agachó la cabeza y no protestó.

Además, tras pedir perdón, se agarró la camiseta y se besó el escudo. Un gesto que el Bernabéu reconoció y le devolvieron los aplausos tras los pitos iniciales. El beso de Vini quiere decir mucho, ya que hay que recordar que el jugador sigue sin renovar y termina contrato en 2027. El brasileño siempre ha estado a favor de renovar, pero las exigencias de ambas partes siguen muy lejos.

La afición blanca lleva señalando al brasileño desde la temporada pasada. Su nivel bajó drásticamente tras no recibir el Balón de Oro, pero todo explotó a principios de este curso. Vinicius le montó una bronca tremenda a Xabi Alonso por cambiarlo en un clásico que iban ganando y desde ese día la relación de ambos fue muy mala. Muchos le culpan de su salida y no se lo han perdonado.

En el madridismo hay una guerra interna entre los aficionados de Vinicius y los de Mbappé. Una parte culpa a Vinicius de todos los males del Madrid y la otra parte lo hace de Mbappé. El Bernabéu hoy decidió señalar al brasileño por delante del francés, pero Vini le pidió perdón al respetable.