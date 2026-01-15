La imagen de la noche: las lágrimas de Vallejo, desconsolado delante de sus excompañeros

Hay noches en las que una imagen lo explica todo. La de Jesús Vallejo, emocionado hasta las lágrimas tras la victoria del Albacete frente al Real Madrid, fue una de las escenas más impactantes de los octavos de final de la Copa del Rey. El central aragonés vivió el triunfo con una intensidad difícil de describir, reflejo de una historia personal marcada por la paciencia, el esfuerzo y la espera, tras abandonar el Real Madrid en verano.

El Carlos Belmonte fue testigo de una noche mágica. El Albacete logró una clasificación histórica tras imponerse por 3-2 al conjunto blanco con un gol decisivo en los instantes finales del encuentro, gracias al doblete de Jefté (ex de Olympiakos). El estadio estalló de alegría al hacer historia: nunca antes 'El Alba' había eliminado al Real Madrid. Los de Alberto González sellaron el pase a los cuartos de final de la Copa del Rey y estarán ante los grandes.

El día más especial para Vallejo

Para el exjugador del Real Madrid, el partido tenía un significado especial. Formado en el conjunto blanco y vinculado durante años al club, su etapa allí estuvo marcada por la falta de continuidad y protagonismo. El pasado verano decidió iniciar una nueva etapa en el Albacete, buscando minutos, confianza y volver a sentirse futbolista.

Aunque no pudo participar sobre el césped por problemas físicos, el defensor vivió el encuentro con una intensidad máxima desde el banquillo. Las molestias musculares que arrastraba le impidieron estar disponible, una ausencia especialmente dolorosa tratándose de su exequipo, frente al que esperaba tener protagonismo.

A pleno llanto y emocionado

Durante los noventa minutos, Vallejo no dejó de animar, sufrir y celebrar cada acción favorable a los suyos. Cuando el árbitro señaló el final del partido, la tensión acumulada dio paso a una emoción incontenible. El jugador rompió a llorar sobre el césped, arropado rápidamente por sus compañeros.

Poco después, se dirigió hacia una de las gradas para compartir la alegría con la afición, todavía con lágrimas en los ojos, celebrando una noche que quedará grabada para siempre. Más allá del resultado, la imagen del central simboliza una reivindicación personal.

La noche del Carlos Belmonte será recordada por la gesta colectiva del conjunto manchego, pero también por la emoción sincera de un futbolista que está volviendo a disfrutar del fútbol.