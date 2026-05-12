Iker Casillas enciende al madridismo: "No quiero a Mourinho"

El nombre de Iker Casillas vuelve a estar en el centro de la polémica.

El excapitán del Real Madrid ha protagonizado un intenso debate en redes sociales después de publicar varios mensajes en Twitter sobre la situación actual del conjunto blanco y, especialmente, sobre los rumores que colocan a José Mourinho como posible futuro entrenador del club.

Todo comenzó cuando Casillas compartió una reflexión muy crítica sobre la temporada madridista, en una línea muy similar a la que había expresado días antes Toni Kroos. El exportero escribió: "Cuando el Real Madrid está 2 temporadas sin ganar un título es para preocuparse. Ya el clásico estaba difícil antes de empezar a jugarse. Mirar ya la otra temporada y olvidarnos de la actual."

Las críticas en redes sociales no tardaron en aparecer

Las palabras de Casillas provocaron una oleada de comentarios negativos y críticas por parte de algunos aficionados madridistas, que cuestionaron tanto el tono como el contenido de su análisis. Horas después, el exportero volvió a pronunciarse para responder a quienes le atacaban por su opinión.

"Es curioso porque solo he intentado reflejar la opinión que ha tenido un fenómeno que ha sido compañero mío: Toni Kroos. Un genio del fútbol. Mi opinión (copia al 99% de su opinión) es atacada por cierto sector de un madridismo 'oscuro'. Acojonante el mundo este de las redes sociales. Enteraros bien gente: me da igual!"

Con este mensaje, Casillas dejó claro su malestar con parte de la afición y defendió su derecho a expresar libremente su visión sobre la situación deportiva del club blanco.

Casillas se posiciona contra el regreso de Mourinho

Sin embargo, la verdadera explosión llegó poco después, cuando el exguardameta opinó públicamente sobre los rumores que sitúan a Mourinho como posible entrenador del Real Madrid la próxima temporada.

El debate sobre el técnico portugués se ha intensificado en los últimos días después de que el periodista Siro López hablara en la Cadena COPE sobre un posible regreso del entrenador luso al Santiago Bernabéu.

Lejos de esquivar la polémica, Casillas fue tajante: "No tengo ningún problema con Mourinho. Me parece un gran profesional. No le quiero en el Real Madrid. Creo que otros entrenadores estarían mejor capacitados para entrenar en el club de mi vida. Opinión personal. Nada más."

Una relación marcada por el conflicto

Las declaraciones de Casillas han reavivado uno de los episodios más tensos de la historia reciente del Real Madrid. La relación entre Mourinho y el exportero estuvo marcada por los conflictos internos durante la etapa del técnico portugués en el club.

De hecho, muchos aficionados consideran que Mourinho fue una de las figuras clave en la salida progresiva de Casillas del once titular y, posteriormente, del propio Real Madrid. Aquella ruptura dividió al madridismo y dejó una imagen muy deteriorada de la relación entre ambos.

Por eso, las palabras del ex capitán blanco han generado un enorme impacto entre los seguidores del club, especialmente en un momento en el que el futuro del banquillo madridista vuelve a estar rodeado de rumores e incertidumbre.

El madridismo, dividido una vez más

La opinión de Casillas ha vuelto a dividir a la afición blanca entre quienes respaldan su sinceridad y quienes consideran inoportuno que una leyenda del club critique públicamente determinadas decisiones o posibles escenarios.

Lo que comenzó como un simple análisis deportivo sobre la temporada del Real Madrid ha terminado convirtiéndose en un nuevo foco de tensión alrededor del club, las redes sociales y una figura tan controvertida como Mourinho.