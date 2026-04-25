Iker Casillas echa más leña al fuego con un dardo directo a Arbeloa

Sigue la tensión en el Real Madrid y aún más tras el empate en La Cartuja. El conjunto de Álvaro Arbeloa tenía una nueva oportunidad para ponerle presión al FC Barcelona, pero volvieron a tropezar con la misma piedra. Un partido que deja más que sentenciada la liga para el equipo de Hansi Flick.

En cambio, el conjunto blanco volverá a irse de vacío otra temporada más, algo más que preocupante, sobre todo viendo la inversión que realizaron en verano, cuando se le dio un proyecto nuevo a Xabi Alonso, quien no duró más de ocho meses en el club blanco. La solución de Florentino Pérez fue poner a Arbeloa, quien en su primer partido cayó eliminado de la Copa del Rey ante el Albacete Balompié.

Cuando ya sonaba como sustituto del técnico donostiarra, Antonio Romero, redactor jefe de deportes de la Cadena SER, desveló que "Arbeloa es el técnico de las categorías inferiores más promocionado en la historia reciente del Real Madrid sin ninguna duda. Hay motivos que se pueden explicar y otros que ahora no proceden, pero que todo el mundo que está cerca del vestuario del Madrid conoce".

"Arbeloa es el técnico de las categorías inferiores más promocionado en la historia reciente del Real Madrid sin ninguna duda. Hay motivos que se pueden explicar y otros que ahora no proceden, pero que todo el mundo que está cerca del vestuario del Madrid conoce", reconoció.

Así se fraguó la mala relación entre Casillas y Arbeloa...

Uno de los jugadores implicados fue Iker Casillas, quien vio perder su puesto a manos de Diego López. Además, se lesionó tras una entrada de Arbeloa.

Iker Casillas y Álvaro Arbeloa / Archivo

En una entrevista en Onda Cero en 2017, Casillas reconoció que su vínculo con el actual técnico del Real Madrid es escaso: "A principios de 2013 es cuando perdemos relación, antes de la patada con la que me lesionó".

Por otro lado, quiso dejar claro que "no soy vengativo pero pasan los años y ves las cosas de otra manera".

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Casillas no perdió la oportunidad

Ayer tras el tropiezo en Sevilla, Casillas compartió un enigmático mensaje en X, antes conocido como Twitter, donde expuso: "No hagas leña del árbol caído". Un mensaje que todo apunta a que es un ataque directo a Arbeloa.