La ignominia de los penaltis a favor del Real Madrid: un escándalo que rompe fronteras

Penalti a favor del Real Madrid. Once veces, lo que representa que los blancos han igualado el mejor registro de toda su historia liguera, pero con una salvedad: solo se han disputado veintidós jornadas y aún quedan dieciséis, o sea, casi toda la segunda vuelta.

Hay dos varas arbitrales de medir. Una para el Madrid y otra para el resto de los diecinueve contendientes, a la hora de señalar los once metros. Los datos así lo corroboran. Hay cinco penaltis de diferencia entre los favorables a los merengues y sus perseguidores en esta estadística: Barça y Girona, ambos con seis, lo que supone un 45,45% menos. Les siguen, con cinco, Valencia, Sevilla, Mallorca y Celta.

Futbolísticamente, el abismo ‘penaltístico’ del Real Madrid no se sostiene como una consecuencia de su mayor volumen ofensivo. El Barça domina estadísticas en la Liga como la de goles marcados (60 por 47 de los merengues), finalizaciones (409 por 391), disparos a portería (166 por 158) o córners (161 por los 141 de los blancos, que son el tercer equipo).

El polémico último penalti a favor del Real Madrid en el minuto 100 / Associated Press/LaPresse

¿Lo que ocurre con el Real Madrid es un caso local o una tendencia que se repite en el exterior? Nada mejor que establecer una comparación con las otras cuatro grandes ligas europeas, que están en un momento del calendario similar.

Quienes encabezan esta estadística en cada una de ellas son: Brentford, con siete penaltis en 24 jornadas en la Premier League; Como y Pisa, con seis en 23 jornadas de la Serie A italiana; Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund, Friburgo, Mainz y Bayern Múnich, con seis en 20 jornadas en la Bundesliga; y Stade Brestois, con ocho en 20 jornadas en la Ligue 1 francesa.

La primera conclusión es evidente. El Madrid es el equipo de las Big Five ligueras con más penas máximas a favor. Lidera con holgura una clasificación en la que hay 96 equipos. Florentino puede sacar pecho: las campañas trumpistas en Real Madrid TV logran réditos tangibles.

El trato anómalo en favor del Madrid gana una nueva dimensión cuando se pone en contexto con la realidad doméstica que viven los ocho primeros clasificados en la reciente liguilla de la Champions League, que representan en estos momentos la élite europea.

El Arsenal de Mikel Arteta, líder en Inglaterra y en esta fase de la Champions, tiene tres penaltis a favor en la Premier; los mismos que el City de Pep Guardiola; dos tiene el Liverpool y ninguno el Tottenham. Mientras, en Francia, donde el PSG de Luis Enrique domina con mano de hierro las competiciones locales, tiene cuatro a su favor en la liga. En Alemania, el Bayern, como ya se ha señalado, tiene seis y los mismos registra el Barça en la Liga. Hay combinaciones que deberían sonrojar a más de uno: el Madrid lleva más penaltis que la suma de los del Arsenal, el City y el PSG. Algo chirría.

Ante este escenario, es lógico que todas las miradas se pongan en la RFEF y en su CTA (Comité Técnico de Árbitros). Y no hay que olvidar que el arbitraje español está en el centro de la diana internacional. Su descrédito traspasa fronteras. El verano pasado, la FIFA no convocó a ningún colegiado de LaLiga entre los once europeos que estuvieron en su exitoso Mundial de Clubes en EE.UU.. Ni árbitros asistentes fueron llamados. La representación española se limitó a del Cerro Grande y Hernández Hernández en el VAR. Veremos qué ocurrirá en junio en el Mundial de selecciones.