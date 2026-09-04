Del "idiota" al abrazo: Mourinho y Pellegrini se reencuentran

José Mourinho y Manuel Pellegrini volverán a verse las caras este viernes. El Betis-Real Madrid de La Cartuja será el escenario de un reencuentro con mucha historia entre dos entrenadores que protagonizaron varios capítulos de tensión durante sus carreras. Más de una década después de sus primeros cruces, ambos llegan al duelo con una relación mucho más cordial y con aquella rivalidad convertida ya en parte de su pasado.

En la previa del encuentro, los dos técnicos se encargaron de dejar claro que no existe ningún enfrentamiento personal. Mourinho fue el primero en echar la vista atrás y reconocer que en el pasado tuvo algún comentario hacia Pellegrini del que ahora se arrepiente.

"Hay momentos, palabras que uno dice y después te sientes un idiota, sientes que te has equivocado. Con él he tenido algún comentario estúpido", admitió el técnico portugués, que incluso avanzó cómo será el reencuentro: "Le abrazaré antes y después".

Mourinho también recordó algunos episodios que terminaron acercando a ambos. Entre ellos, un amistoso entre el Betis y la Roma en el que el conjunto italiano acabó con ocho jugadores sobre el terreno de juego. El portugués destacó entonces los detalles que tuvo Pellegrini y no dudó en definirle como "un gran entrenador y un ejemplo, también como persona".

Jose Mourinho, entrenador de la AS Roma, habla con Manuel Pellegrini, del Real Betis / Europa Press

Pellegrini, por su parte, también quiso quitar hierro a aquella vieja historia. "Con José Mourinho llevamos muchos años y hemos tenido muchísimos enfrentamientos deportivos dentro del campo de juego", explicó el entrenador del Betis. El chileno recordó las declaraciones que provocaron el principal choque entre ambos, pero aseguró que no les da ninguna importancia.

"Yo estaba muy contento de estar en Málaga, que fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi carrera, así que no tengo ningún tipo de enfrentamiento con él", afirmó.

El técnico bético incluso apuntó a los medios como responsables de alimentar aquella rivalidad. "Quizás la prensa intentó buscar un enfrentamiento", señaló antes de reconocer que su opinión sobre Mourinho es buena y que ahora lo ve "mucho más maduro" y con "más raciocinio" a la hora de hablar.

Una rivalidad que nació en Madrid

La historia entre ambos comenzó en 2010. Pellegrini acababa de cerrar su etapa en el Real Madrid después de una temporada en la que consiguió 96 puntos en LaLiga, aunque no pudo conquistar ningún título. Florentino Pérez decidió prescindir de sus servicios y apostar por Mourinho, recién proclamado campeón de Europa con el Inter.

Un año después llegó uno de los episodios más recordados. Pellegrini ya dirigía al Málaga cuando Mourinho lanzó uno de sus dardos más conocidos: "Si el Madrid me echa no iré a entrenar al Málaga; me iré a un gran club en Italia o Inglaterra", acompañado de un 7-0 que el chileno recibió en el Bernabéu.

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La frase marcó durante mucho tiempo la relación entre ambos. El Málaga de Pellegrini se convirtió en uno de los rivales habituales del Madrid de Mourinho y las preguntas sobre aquel comentario se repitieron en cada enfrentamiento. El chileno llegó a responder que "no tengo nada que demostrarle a Mourinho", intentando cerrar un debate que se había trasladado demasiado lejos del terreno de juego.

El 'pique' llegó a la Premier

La historia se trasladó después a Inglaterra. Mourinho y Pellegrini coincidieron en la Premier League, al frente del Chelsea y el Manchester City, respectivamente. Y allí tampoco faltaron los cruces.

En octubre de 2013, el City perdió en Stamford Bridge con un gol de Fernando Torres en el tramo final. La celebración de Mourinho junto al banquillo visitante no sentó bien a Pellegrini. El chileno se marchó sin saludar al portugués y, posteriormente, explicó: "No le di la mano, no quise hacerlo".

Meses después, la tensión volvió a subir. Pellegrini cuestionó el planteamiento del Chelsea y dejó una de las frases más recordadas de aquella etapa: "El Chelsea juega como un equipo pequeño". Mourinho respondió a las críticas y la relación entre ambos volvió a ocupar titulares.

Pellegrini (derecha) con Mourinho al fondo en el City-Chelsea / AFP

También hubo enfrentamientos fuera de los días de partido. Pellegrini cuestionó la forma de Mourinho de afrontar determinados asuntos y llegó a asegurar que "siempre permaneces en silencio la gente acaba por aceptar ciertas cosas", después de que el portugués hablara sobre los fichajes del City, los árbitros y el Fair Play financiero.

Uno de los intercambios más conocidos llegó precisamente en ese contexto. Pellegrini defendió la política de fichajes del City y Mourinho respondió con una de sus habituales ironías: "No creo que un ingeniero necesite una calculadora", en referencia a la profesión del técnico chileno.

Mourinho llegó incluso a lamentar el papel de los medios en aquella rivalidad. "Muchas cosas de las que suceden son culpa de la prensa; yo soy el chico malo y luego están los educados", afirmó entonces, colocando a Pellegrini entre esos entrenadores a los que presentaba como contrapunto a su propia imagen pública.

Con el paso de los años, sin embargo, la tensión se fue diluyendo. Los enfrentamientos deportivos quedaron atrás y las declaraciones dieron paso al respeto profesional que ambos se profesan hoy. El propio Mourinho ha reconocido sus excesos del pasado y Pellegrini asegura que no existe ningún conflicto personal.

Un partido de reencuentros

El duelo de La Cartuja tendrá muchos más reencuentros alrededor de Mourinho y Pellegrini. Fran García, Isco, Diego Llorente y Álvaro Fidalgo volverán a enfrentarse al Real Madrid, mientras que Dani Ceballos seguirá el partido desde la grada después de firmar por el Betis en el último día del mercado.

Dani Ceballos, en su presentación como jugador del Betis / Álex Mérida

Pero ninguno tendrá el peso histórico del que protagonizarán los dos entrenadores. Mourinho y Pellegrini volverán a encontrarse en un terreno de juego con muchos capítulos a sus espaldas, aunque esta vez lo harán desde una relación muy diferente.

Atrás quedan los dardos, las respuestas y las polémicas. Este viernes, en La Cartuja, habrá un abrazo antes y otro después. El pique quedó atrás. La historia, no.