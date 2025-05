Iago Aspas: "¿El comunicado del Madrid contra los árbitros? Me dio la risa..."

El Celta visita este fin de semana el Santiago Bernabéu y su capitán y leyenda, Iago Aspas, se teme lo peor. El Real Madrid ha tenido dos semanas horrendas, con la eliminación en la Champions frente al Arsenal y la derrota en la final de la Copa del Rey ante el Barça, y se juega sus últimas opciones en LaLiga envuelto en los rumores sobre el futuro de Carlo Ancelotti y con buena parte de la plantilla en la enfermería o en el quirófano. Y como música de fondo, los videos de Real Madrid TV que en esta ocasión han apuntado sus cámaras a Gil Manzano, el árbitro de la contienda...

En una entrevista concedida al diario As, Iago Aspas tira de retranca gallega y veteranía para hablar sin decir mucho, pero consiguiendo que se le entienda todo. Iago tiene muy nítido el recuerdo de la eliminación copera ante el Real Madrid con polémica arbitral, y cuando le recuerda el periodista el comunicado del Real Madrid quejándose del arbitraje que recibió en el partido contra el RCD Espanyol en el RCDE Stadium confiesa que al leer aquello "pues me dio la risa, qué le voy a decir".

Cuando visitas Chamartín es mejor llevar un banderín de intercambio que combustible para alimentar la caldera, y por eso Iago Aspas volvió a evitar el capote cuando le preguntan si el Madrid ejerce presión sobre los árbitros: "Pues no lo sé. La verdad es que nunca vi un video de esos de RMTV. Sí que escuchas alguna cosa, pero no los veo mucho".

Defensa de Gil Manzano

Y por supuesto, nada que reprochar al colegiado del partido, Jesús Gil Manzano, al que la cadena televisiva madridista ha atizado de lo lindo desde que se conoció su designación. Días antes, cuando el Madrid amagó con no jugar la final de la Copa, el Celta titó de ironía:

"Lleva muchos años en la élite y me parece un gran árbitro. Para mí es de los mejores de la Liga", se limita a comentar el capitán del Celta que, pese a todo, no se mordió la lengua y aprovechó lo sucedido en la final entre Barça y Madrid para recordar las decisiones arbitrales de la eliminatoria entre merengues y celtistas:

"Fue un partido televisado en abierto y cada uno que saque sus propias conclusiones...", intenta zafarse de la entrada el delantero de Moaña (Pontevedra), que al final no se arruga y recuerda su opinión al respecto: "Pues ya las vio en las redes sociales, que lo puse allí. Hubo algunos decisiones que yo como celtista no estoy de acuerdo, los del Madrid desde su lado las verían diferente", dice, para añadir: "Hay cuatro árbitros en el césped, hay dos en el VAR y las cámaras están para ayudarte a que no tomes una mala decisión, como creo que se tomaron ese día...", sentencia.

Acostumbrado a su nuevo rol de suplente

A pesar de estar camino de los 38 años (1-8-1987) Iago Aspas sigue aportando goles (9) y asistencias (3) a su equipo, aunque jugando menos minutos. Con Giráldez ha asumido el rol de líder en el vestuario y revulsivo en el terreno de juego. El rol de suplente "lo llevo bien", asegura. "Como decía Nolito: 'Diosito, a mí déjame como estoy'. Estoy muy feliz en mi casa, disfrutando con una familia maravillosa", explica en su entrevista concedida al diario As. "Tengo la vida que soñé alguna vez y por mí que se pare el tiempo. Luego cuando entro al campo quiero ganar. Fuera soy tranquilo, pero en el césped a veces no me reconozco y mi madre tampoco. Aún me echa alguna bronca por protestar...".

En cuanto al Real Madrid, "vienen de perder una final y querrán resarcirse delante de su gente. Ellos necesitan ganar para seguir la estela del Barça antes del Clásico" en el que estará en juego la deicsión del título.