Hundimiento total: La reacción de Real Madrid TV tras la debacle en el derbi

La dura derrota ante el Atlético de Madrid fue un jarro de agua fría en el madridismo, pero también en Real Madrid TV. Los periodistas del canal del equipo blanco se mostraron atónitos ante lo sucedido en el Metropolitano, ya que ninguno esperaba una caída de estas características en un partido tan importante.

"Primera derrota del Madrid esta temporada. Han salido muchas cosas mal, evidentemente. Cosas a corregir, dos chispazos en la primera parte desde el punto de vista ofensivo en el Madrid y a partir de ahí, poco más. En la segunda mitad creo que no hemos rematado a puerta, no nos hemos acercado a la puerta de Oblak. Ellos han aprovechado la debilidad, las dudas...", empezó diciendo Álvaro de la Lama.

Xabi Alonso, pensativo / EFE

El periodista del equipo blanco, eso sí, no quiso encender las alarmas sobre el proyecto de Xabi: "La línea ascendente que llevaba el Madrid, en construcción... Hay que seguir confiando porque es la primera derrota, pero hay que replantearse ciertas cosas y sobre todo hay que hacer autocrítica. Un partido en el que ha sido mejor el Atlético de Madrid".

Críticas al árbitro

No podían faltar los 'palos' al colegiado por su actuación en el Metropolitano. "Hay árbitros con bastante reputación, como es el caso de Mateu Lahoz, que dicen que lo de Güler no es penalti, que en todo caso sería juego peligroso, por lo tanto, libre indirecto. No es excusa para hablar de la derrota del Real Madrid, pero conviene decirlo. Es cierto que Arbelora Rojas ahí no ha dudado y hace unos años, una jugada parecida con patada a Sergio Ramos en la cara, no se pitó nada", afirmó Álvaro de la Lama.

En la misma línea crítica se mostró Miguel Ángel Muñoz: "2017, con Fernández Borbalán de árbitro, fractura de Ramos en la nariz cuando pretendía rematar un balón. Se fue sangrando por todos lados y no se pitó penalti, hoy sí se ha pitado. No quiere decir que queramos justificar el peor partido que ha hecho el Madrid en lo que va de temporada".

"Todo lo que había hecho bien y en una línea ascendente, progresando de una forma tremenda en cuanto a automatismos y fútbol, la presión, concentración en jugadas defensivas... Hoy el Real Madrid ha recibido más goles que en el resto de la temporada. Hoy todo eso no se ha dado, se ha ido por el desagüe. Te quedas con dos golazos extraordinarios. Arda Güler ha sido le mejor del partido y eso que en la segunda parte se ha ido pronto y Mbappé, que cada balón que toca lo convierte en oro", añadió Muñoz en su análisis.

Un poco más tarde, los mismos protagonistas volvieron a sacar el tema arbitral: "Cada vez es más la gente que entiende que el contacto es residual y que no debería haber sido penalti, la expulsión de Sorloth... La realización como siempre no nos ha mostrado unas cosas que han pasado en la falta de Julián Álvarez. El árbitro se ha pasado el reglamento por el forro".

"El Madrid hoy ha jugado muy mal, pero Koke y Llorente no deberían haber jugado este partido", sentenció Jesús Alcaide en la tertulia.