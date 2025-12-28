El hundimiento de Konaté aleja al Madrid definitivamente

Tras ser considerado uno de los mejores en su posición durante la pasada temporada, el estatus de Ibrahima Konaté ha cambiado considerablemente. A sus 26 años, en lo que debería ser un momento de plenitud física, el francés está viviendo un curso marcado por la gran cantidad de errores que comete partido tras partido.

En un Liverpool decepcionante y que nada tiene que ver con el del año pasado, el central ha sido señalado como uno de los culpables del mal rendimiento del equipo. Sus faltas de concentración le han costado muchos goles en contra al conjunto que dirige Arne Slot.

Todo ello a seis meses de que termine su actual contrato con el conjunto 'red'. Se ha especulado mucho con una posible salida con la carta de libertad en junio, con varios equipos de Europa atentos a las novedades sobre un acuerdo para renovar que no ha llegado por ahora.

Ibrahima Konaté, central del Liverpool / EFE

El Real Madrid ha seguido de cerca a Konaté en los últimos meses. El conjunto blanco aspira a reforzar el centro de su zaga. Alaba saldrá este mismo verano y la continuidad de Rüdiger, que va camino de hacer 33 años, está en duda. Militao es el central que ofrece más garantías, pero sus continuos problemas físicos obligan a pensar en fichajes de garantías en esa zona.

La llegada de Huijsen parecía paliar significativamente el problema, pero al internacional español le está costando mantener un nivel alto de manera regular. Mientras tanto, Asencio se ha convertido en un comodín para Xabi Alonso, capaz de jugar tanto de central como de lateral.

Guéhi, con la selección de Inglaterra / Agencias

Al margen de Konaté, también han sonado otros nombres como Upamecano o Guehi. Todos ellos terminan contrato en 2026, pero ninguno está cerca de fichar por el conjunto blanco ahora mismo.

Por lo que respecta al futbolista del Liverpool, su mal rendimiento a lo largo del presente curso ha ido alejando al Real Madrid, que ha descartado su contratación. El equipo inglés confía en poder renovarlo, si bien el futbolista se verá obligado a rebajar sus pretensiones económicas.

También parece descartado Dayot Upamecano, camino de renovar con el Bayern de Múnich y que, según informó The Athletic, pide un sueldo que el Madrid no está dispuesto a ofrecer. El nombre de Guehi sigue presente, pero la competencia por hacerse con el central del Crystal Palace es feroz y eso, una vez más, puede elevar el coste del fichaje.