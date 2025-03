La humillación a Brasil enciende la alarma Ancelotti

Brasil está en crisis. La pentacampeona del mundo cayó de forma humillante ante Argentina en el Monumental (4-1) y el puesto de Dorival Júnior está en peligro. Con el de São Paulo en la banca, los brasileños cayeron en las semifinales de la Copa América y están cuartos en las eliminatorias camino al próximo Mundial con 21 puntos, a 10 puntos de la albiceleste.

Este último resultado ha activado la alarma en el Real Madrid por una posible destitución del seleccionador. Ancelotti sonó mucho en su día para dirigir 'la Canarinha', pero finalmente todo quedó en nada por culpa del conjunto blanco tal y como explicó Ronaldo Nazario en 'Charla Podcast':

Raphinha en plena batalla con Leandro Paredes en el Argentina-Brasil / EFE

"Lo de Ancelotti a la selección de Brasil no fue una fantasía porque yo ayudé en el proceso hablando con Carlo. Ancelotti no fue liberado. El Real Madrid no lo liberó. Si no hubiese ganado nada, lo hubieran echado y Ancelotti habría venido, pero ganó la Champions y se quedó un año más", afirmó Ronaldo el fenómeno.

La Champions, la llave de Brasil con Ancelotti

Ahora el caso puede volver a abrirse. Los madridistas siguen estando vivos en todas las competiciones: segundos en Liga, con un pie en la final de la Copa del Rey y en los cuartos de final de la Champions. Precisamente, este último título podría definir el futuro del italiano tal y como hizo la temporada pasada.

El Madrid se enfrentará al Arsenal en cuartos, si superan a los ingleses, se las verían ante el Paris Saint-Germain o el Aston Villa en semifinales. Una eliminación blanca podría servir de 'excusa' para cerrar el ciclo de Ancelotti en el Santiago Bernabéu tras seis años y tres Champions ganadas en dos etapas. Las dos humillaciones contra el Barça (0-4 y 5-1) dejaron muy tocado a un Ancelotti que ya ha salvado algún 'match ball' esta temporada.

El futuro de Ancelotti en el Madrid está sin cerrar / Efe

En Brasil ven el momento perfecto para abordar la operación, pero el futuro del italiano dependerá de los títulos que gane, como siempre en Chamartín. Si los blancos ganan la Champions League o LaLiga, lo más seguro es que siga una temporada más. En cambio, si no consigue ganar ninguno de los dos títulos grandes sería su final aunque tiene contrato hasta el 2026.

En Madrid se especuló mucho con la llegada de Xabi Alonso, pero parece que el vasco está cerca de renovar con el Bayern Leverkusen y debe decidir este mes de marzo, según informaron desde Alemania.