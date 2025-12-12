Huijsen se une a la moda de Marcos Llorente: una lámpara 'mágica' de 1000 euros

Dean Huijsen apunta a regresar a los terrenos de juego este fin de semana en Vitoria. Tras más de dos semanas lesionado, el central español pondrá fin a la lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda, para acompañar a Asencio en la defensa. Huijsen es un futbolista muy importante para los esquemas de Xabi Alonso, aunque los resultados no acompañen en esta temporada y el equipo haya mostrado bastante fragilidad en defensa.

Desde su aterrizaje en Madrid, Huijsen ha demostrado ser un jugador que mima mucho todos los detalles y que cuida su físico. En varias imágenes del club, se le ha visto en el gimnasio ejercitándose y potenciando la musculatura. Este viernes, su padre Don Huijsen, ha publicado una imagen de Dean en su casa, con unas gafas graciosas de color negro y una sorprendente máquina por detrás.

El método 'Huijsen'

Sin embargo, lo que sorprende, es la máquina de bioptimización que estimula la función mitocondrial y la producción de ATP mediante luz infrarroja. Reduce inflamación, fatiga y dolores musculares, además de mejorar las horas de sueño, el metabolismo y el estado de ánimo, como el ritmo circadiano.

Una lámpara 'mágica', para acelerar el bienestar corporal y su recuperación. La lámpara de bioptimización, que utiliza luz infrarroja, se ha convertido en una herramienta muy útil para deportistas de alto rendimiento como Dean Huijsen.

La publicación de Don Huijsen en Instagram / SPORT.es

Los efectos de la lámpara

Su principal efecto es sobre las mitocondrias, las “centrales energéticas” de las células, estimulando la producción de ATP, la molécula responsable de generar energía. Esto permite que los músculos y tejidos se recuperen más rápido tras entrenamientos intensos o lesiones, reduciendo la inflamación, el dolor y la fatiga muscular, factores clave para acelerar la vuelta a la actividad deportiva.

Además de mejorar la recuperación física, esta tecnología también tiene beneficios sobre el sueño y el estado de ánimo. La exposición controlada a luz infrarroja ayuda a regular el ritmo circadiano, favoreciendo un descanso más profundo y reparador. Un sueño de calidad no solo mejora la recuperación muscular, sino que también potencia la concentración, la toma de decisiones y la capacidad de reacción, aspectos fundamentales para el rendimiento en el campo de juego.

Más allá de la recuperación y el descanso, la lámpara de bioptimización contribuye a la prevención de lesiones y a la optimización del rendimiento general. Al fortalecer la musculatura, mejorar la circulación y regular el metabolismo, el cuerpo se vuelve más eficiente en la utilización de energía y más resistente al estrés físico. En conjunto, estas ventajas convierten a esta tecnología en un aliado integral para cualquier deportista que busque mantenerse en óptimas condiciones y minimizar los riesgos durante la temporada.

Una técnica utilizada por Marcos Llorente

Uno de los futbolistas que impulsa este tipo de técnicas, es el jugador del Atlético de Madrid, Marcos Llorente. Además de la luz infrarroja, Llorente utiliza gafas especiales que ayudan a recuperar frecuencias de luz presentes en el sol y deficientes en interiores.

Marcos Llorente ya utilizaba este método / SPORT.es

Estas herramientas permiten mejorar la recuperación dentro de casa, optimizar el sueño y mantener un estado de alerta y concentración altos, lo que demuestra cómo los futbolistas de élite combinan tecnología y entrenamiento para potenciar su rendimiento físico y mental.