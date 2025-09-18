Huijsen no se salva: el Comité mantiene la roja

El Comité de Apelación ha decidido mantener la sanción de un partido a Dean Huijsen, desestimando así el recurso que había presentado el Real Madrid tras la polémica expulsión del defensa frente a la Real Sociedad.

Los blancos reclamaba que se retirara la tarjeta roja directa, apoyándose en el precedente del caso Antony (Betis), en el que un vídeo permitió exonerar al jugador. Sin embargo, Apelación ha considerado que la acción protagonizada por Huijsen puede interpretarse de diferentes formas y que la decisión de Gil Manzano se ajusta a lo reflejado en el reglamento.

Desde el CTA ya se había explicado que este tipo de jugadas se sitúan en la frontera entre un ataque prometedor y una ocasión manifiesta de gol. El elemento clave radica en la distancia y presencia del segundo defensor. Si se considera que tenía opciones de llegar a disputar el balón, la sanción sería amarilla; si no, como entendió el árbitro, la acción se convierte en expulsión.

Los jugadores del Madrid protestan a Gil Manzano la roja a Huijsen / Efe

En su resolución, se insiste en que no existe ninguna vulneración de principios jurídicos y descarta que se trate de un error material manifiesto. Además, recuerda que el artículo 118.3 del Código Disciplinario establece la inapelabilidad de las decisiones técnicas arbitrales.

De este modo, el Real Madrid no recuperará a , que tendrá que cumplir un partido de suspensión, perdiéndose el encuentro de este sábado ante el Espanyol. Además, Xabi Alonso llega muy justo en defensa por las lesiones de Rüdiger y Alexander-Arnold.