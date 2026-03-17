Huijsen y Rudiger, mano a mano bajo el rugido del Etihad

El Real Madrid, en otra temporada más donde las lesiones son parte de su convivencia, continúa haciendo malabares en su línea defensiva para completar los onces. Parece algo casi cómico cuando reaparece un defensor, pero, como consecuencia, una nueva lesión ataca a otro compañero. Lo mismo ha vuelto a ocurrir esta vez. Cuando todo eran buenas noticias y Alaba y Carreras reaparecen, Mendy y Asencio pasan a ser los afectados.

Seguramente un quebradero de cabeza para Álvaro Arbeloa, a quién le gustaría contar con todos sanos y en plena disposición, pero como mal menor, resuelve la papeleta incluyendo a sus canteranos en la dinámica primer equipo.

En plena temporada alta del calendario, este martes el Madrid espera poder pasar de ronda en la Champions, donde se encuentra tocando los cuartos de final con la yema de sus dedos. Para ello, necesitará de una calidad excelsa en su trabajo defensivo para conseguir parar el aparente acoso ofensivo que se espera del conjunto citizen, con una pareja que estará formada por Huijsen y Rüdiger, quiénes han demostrado alimenarse del estado anímico del equipo.

Rudiger y Huijsen celebran un gol en el Bernabéu / .

REFLEJO DE ELLO

Huijsen y Rüdiger han confirmado una cosa, y es que se sienten mejores cuando el resto del equipo se encuentra a un buen nivel y viceversa. Buena prueba de ello es fijarse en los partidos más destacados recientemente del equipo blanco. Algunos de los ejemplos son los siguientes: el partido de ida de los play off ante el Benfica, el partido de ida de octavos ante el Manchester City o el último ante el Elche en casa, donde no solo estuvieron bien en labores defensivas, si no que ambos marcaron gol.

JUNTOS BAJO EL RUGIDO DEL ETIHAD

En el partido de vuelta estarán mano a mano luchando por amedrentar a Haaland, quién altera mucho su confianza según el escenario y el Etihad es su auténtico jardín. Un contexto en el que, los aficionados apretarán mucho y harán todo de su parte para intentar llevar al equipo en volandas hacia una remontada casi imposible, al que el alemán está mucho más acostumbrado que Dean y, por temas de la edad, le gana bastante experiencia en estos ambientes.

UN MOTIVO DE CONFIANZA PARA COURTOIS

Para algunas personas, las estadísticas le son indiferentes, prefieren guiarse por creencias o sensaciones, pero para Thibaut, que Huijsen y Rüdiger compartan la zaga, significa haber encajado únicamente 4 goles en los 9 partidos que han jugado juntos como titulares. Una cifra considerable que, si se hubiese mantenido en el tiempo, no se habría hablado tanto sobre la fragilidad defensiva del Madrid en muchos momentos de la temporada.

Palacios, Huijsen, Courtois, Camavinga y Diego Aguado celebran el gol de Güler. / REAL MADRID

El Real Madrid buscará dar un paso grande por sus aspiraciones ante los de Guardiola y de poder lograr el pase reforzarían mucho su fe y la de sus aficionados de cara al tramo decisivo de la temporada.