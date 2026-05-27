Huijsen se retracta tras la polémica: "Estaré apoyando desde casa como un español más"

Dean Huijsen ha reaccionado públicamente a su ausencia en la lista definitiva de Luis de la Fuente para el Mundial 2026. Después de unas horas marcadas por el revuelo generado tras la convocatoria y también por los mensajes publicados por su entorno, el central del Real Madrid quiso rebajar el tono y mostrar su apoyo total a la selección española.

“Muchas felicitaciones a mis compañeros que asistirán al Mundial, los estaré apoyando desde casa como un español más”, escribió el defensa en su cuenta oficial de X. El mensaje iba acompañado de una imagen suya con la camiseta de España y varios emoticonos con referencias a la bandera nacional.

El gesto llega después de unos días intensos alrededor de su figura. Huijsen era uno de los nombres que más opciones tenía de entrar en la convocatoria de Luis De la Fuente, especialmente teniendo en cuenta la escasa presencia de jugadores del Real Madrid en la órbita de la selección. Sin embargo, finalmente el técnico apostó por otros perfiles como Eric Garcia y Marc Pubill, dos futbolistas que llegan en un gran momento de forma y que además ofrecen polivalencia táctica.

La ausencia del central blanco sorprendió especialmente porque, desde su debut con la absoluta el pasado 20 de marzo de 2025 ante Países Bajos en la Nations League, parecía que se había asentado como un futbolista importante para el seleccionador.

Huijsen mostró su contrariedad por no estar en la lista de De la Fuente / J.J.Guillen / EFE

Poco después de hacerse oficial la lista, el entorno del jugador dejó entrever cierto malestar. Su padre, Donny Huijsen, publicó una imagen con el once ideal de la temporada en LaLiga según Sofascore, en el que aparecía el propio Dean junto a Pau Cubarsí y Eric Garcia en defensa. “No está mal, primera temporada. ¡Hala Madrid!”, escribió en redes sociales, en una publicación que el propio futbolista compartió posteriormente en sus historias de Instagram.

No obstante, ahora Huijsen ha optado por un mensaje mucho más conciliador y centrado en el apoyo a la selección. El defensa cierra así un capítulo amargo tras una temporada de altibajos en el Real Madrid, marcada por momentos de buen nivel, pero también por actuaciones irregulares en citas importantes que terminaron generando dudas a su alrededor y que incluso le costaron pitos de su propia afición.

A sus 21 años, el internacional español sigue siendo uno de los centrales con mayor proyección del fútbol europeo. Su objetivo ahora será recuperar regularidad, demostrar un mejor nivel en su club y volver a llamar a la puerta de la selección en futuras convocatorias.