Huijsen, con la responsabilidad de ser el nuevo Kroos

Dean Huijsen acapara elogios tras su sorprendente irrupción en la elite del fútbol español. Primero en la selección, donde se hizo un hueco en el once de Luis de la Fuente, y después en el Real Madrid, donde ha sido titular en seis de los siete partidos que ha jugado su nuevo equipo desde que llegó (se perdió uno por sanción). Sus prestaciones aportan aire a la construcción del juego y ya le exigen que asuma la responsabilidad de ser el nuevo Kroos .

Vacío sin Kroos

El alemán dejó un vacío que no ha sido cubierto por Tchouameni, Ceballos, Modric, Camavinga o Valverde, los medios que tuvo Ancelotti la temporada pasada. Ninguno fue capaz de suplir el papel desempeñado por el alemán, de dar pausa al juego y circular el balón con pases precisos en corto, media o larga distancia. Un vacío que hizo mucho daño al estilo de juego de un equipo que había vivido diez años de la templanza del teutón.

El Madrid lleva un año buscando un perfil similar en el mercado, pero no lo encuentra. Sin embargo, la llegada de Huijsen puede ser la solución a esa búsqueda desesperada. Y más, tras la salida de sempiterno Modric, que daba sus últimos coletazos de blanco sin su pareja de baile de la última década. Huijsen tiene ese temple y calidad de pase que tanto añora el equipo blanco desde la salida de Kroos. El entorno madridista ve en él el jugador capaz de hacer esa labor.

Como un veterano

El nuevo central blanco dejó su sello en el pasado Mundial de Clubes . Se incrustó en defensa como si llevara tiempo en el equipo. Aportó fiabilidad a una línea rota por las lesiones en una temporada aciaga para los defensas blancos y para los intereses de Ancelotti, que no pudo contar nunca con su zaga titular en toda la temporada. Huijsen fue el ‘jefe’ en Estados Unidos. Asumió galones pese a estrenar camiseta, equipo y nuevos compañeros.

Aquellas sensaciones se han vuelo a repetir en el único partido de pretemporada de los blancos ante el Tirol. Huijsen jugó 78 minutos para ser el jugador con más intervenciones de todo el encuentro: dio 120 toques de balón, frente a los 84 de su compañero de línea Militao, con 111 pases y 104 precisos (93,7%). Xabi tiene ante sí la solución para circular el juego de la medular, con un jugador joven (20 años) y con un margen de mejora enorme. Tiene personalidad, calidad y precisión para convertirse en el nuevo organizador de los blancos.