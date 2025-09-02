Huijsen ya reina en el Madrid

El Real Madrid presume de Dean Huijsen, que en apenas un mes lidera la defensa del equipo. Hasta mayo pocos conocían su gran potencial, pese a brillar con luz propia en el Bournemouth de Andoni Iraola. Pasó inadvertido por Italia, adonde dio el salto procedente de la cantera del Málaga con tan solo 16 años. La Juventus lo cedió a la Roma, para venderlo al equipo inglés por menos de 20 millones de euros creyendo hacer un gran negocio.

Italia no le valoró

El que sí ha hecho caja ha sido el equipo de la costa sur de Inglaterra, que lo ha vendido al Real Madrid por el valor de su cláusula, 59 millones de euros. Sin embargo, el fichaje puede acabar saliéndole barato al equipo blanco, que ha comprobado el gran nivel de un jugador de tan solo 20 años al que ha firmado hasta 2030. Además, llevaban tres temporadas rastreando el mercado en busca de un central zurdo y el hispano holandés encaja en lo que necesitaba.

Un descubrimiento que no ha pasado desapercibido por Luis de la Fuente para la selección española. Fue verlo y ponerlo de titular (cuatro de cuatro), demostración de las grandes cualidades y garantías que ofrecen de sus condiciones. Para suerte de la selección española, Huijsen eligió defender su camiseta pese a que Holanda lo descubrió primero. Jugó hasta 18 partidos con las inferiores de la neerlandesa, hasta que en marzo del año pasado la Sub-21 de nuestro país llamó a su puerta para cambiar de escudo.

Aprende rápido

Su personalidad en el campo oculta su juventud. Antes de aterrizar en el Real Madrid llevaba a sus espaldas menos de 50 partidos oficiales en primera línea: uno con la Juventus, trece con la Roma y 32 con el Bournemouth. En el Madrid ya suma ocho completos de nueve oficiales, con un rendimiento excepcional. Ha encajado en el equipo nada más llegar sin notar la presión sorprendiendo a todos con su rendimiento.

Sus prestaciones son una garantía para el Madrid y la Selección. Hace un poco de todo: defiende, organiza, maneja bien la pierna derecha y si hace falta atacar cuando toca se va arriba para explotar los 197 centímetros que mide. Quizá necesite adquirir más envergadura para pelearse con delanteros de su talla, pero es inteligente para equilibrar con anticipación y lectura de las jugadas esa desventaja ante rivales ‘armarios’ que basan su fútbol en el poderío físico.