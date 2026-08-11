Huijsen quiere ser como Sergio Ramos: "Es mi gran ídolo"

Dean Huijsen (Ámsterdam, 2005) ha cambiado el 24 por el 4. No es una modificación menor para un futbolista que creció intentando imitar a Sergio Ramos. “Siempre fue mi sueño poder jugar en el Real Madrid y con el número 4”, explicó el central en un mensaje en el que recordó que utilizaba las botas SR4 de su ídolo. También mencionó a Fernando Hierro, malagueño como él, y a David Alaba, último propietario de un dorsal que reúne buena parte de la historia defensiva del club.

El número llega acompañado de una responsabilidad especial. Huijsen afronta su segunda temporada en el Real Madrid después de un primer curso que comenzó bajo una enorme expectación y terminó dejando dudas. lo qu ele hizo quedarse sin Mundial. El club abonó al Bournemouth los 50 millones de libras de su cláusula, cerca de 60 millones de euros, convencido de haber encontrado a uno de los centrales de la próxima década. Un año después, la incorporación de Ibrahima Konaté aumenta la competencia y obliga al internacional español a recuperar el terreno perdido.

Los jugadores del Real Madrid Dean Huijsen (i) y Gonzalo García (2d) con dos jugadores del Alcorcón durante el entrenamiento celebrado en el estadio Alfredo di Stefano, en Madrid. / Victor Lerena / EFE

La referencia emocional de Huijsen es Ramos, pero el ejemplo que mejor encaja con las necesidades actuales del Madrid puede ser Hierro. El malagueño, como él, alternó la defensa con el centro del campo antes de asentarse como uno de los grandes centrales de la historia del club. Huijsen posee esa misma capacidad para avanzar con el balón, superar líneas y ejercer como primer organizador. Una virtud valiosa en un equipo que continúa buscando un mediocentro.

De Iraola al freno de las lesiones

Huijsen no llegó a la élite de la mano de Iraola, pero el entrenador vasco proporcionó el contexto definitivo para su explosión. El defensa se formó en el Málaga, pasó por la cantera de la Juventus y disputó una cesión en la Roma. Precisamente allí coincidió por primera vez con Mourinho, quien lo convenció para aceptar la operación y confió en un central que apenas tenía experiencia en la Serie A. Pero coincidieron muy poco tiempo en el conjunto italiano.

La consagración llegó en el Bournemouth. Huijsen disputó 34 encuentros, marcó tres goles y se convirtió en una pieza fundamental de un equipo que defendía lejos de su portería y presionaba hacia delante. Entre los centrales de la Premier con un mínimo de 20 titularidades terminó segundo en interceptaciones y despejes por partido y cuarto en despejes de cabeza. A esos registros añadió 115 pases largos completados, una muestra de la capacidad que permitía al equipo de Iraola transformar una recuperación en un ataque.

Mourinho actuó de padrino con Huijsen / Agencias

Su estreno con el Real Madrid alimentó todavía más la expectación. Contra el Al Hilal, en el Mundial de Clubes, lideró al equipo en pases completados, progresiones e intervenciones. El Madrid no tenía un organizador claro y Huijsen asumió la dirección desde la defensa. La sensación se prolongó durante las primeras jornadas de Liga, pero fue perdiendo continuidad entre problemas físicos, errores y una estructura colectiva que lo exponía demasiado en las transiciones.

Competencia con Konaté

El propio futbolista terminó reconociendo el problema después de la victoria contra el Mónaco: “Llevo dos o tres meses jugando lesionado y no podía esprintar bien. El nivel que he estado dando no era el mío”. Las molestias explicaron parte de su bajada de rendimiento, aunque no todas las dudas. Su tendencia a anticipar y abandonar la línea defensiva, una de sus fortalezas con Iraola, también dejó espacios cuando el equipo no acompañó la presión o Huijsen no consiguió ganar el primer duelo.

La llegada de Konaté amenaza su titularidad, pero también puede convertirse en un complemento. El francés aporta potencia, velocidad para corregir a campo abierto y contundencia en el duelo. Su presencia permitiría a Huijsen asumir más riesgos con el balón, adelantar metros y participar en la construcción sin quedar tan expuesto cada vez que abandone la línea defensiva.

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El dorsal 4 ofrece a Huijsen una oportunidad y también una advertencia. El español quiere escribir una historia parecida a la de Ramos, pero antes deberá recuperar la autoridad de sus primeros meses y encontrar su lugar en el nuevo Madrid. Mourinho ya lo conoció cuando era uno de los proyectos más atractivos del fútbol europeo en la Roma. Ahora debe decidir si lo utiliza únicamente como central o aprovecha su mejor cualidad para acercarlo al perfil de Hierro.