Huijsen: "Mi plan era estar dos años en Bournemouth, pero todo ha ido muy rápido"

Dean Huijsen es la gran esperanza blanca en la defensa para los próximos años. El Real Madrid se gastó 58 millones en pagar la cláusula del central del Bournemouth tras una temporada de explosión en la Premier League que le permitió debutar con la selección española absoluta. Ahora, los merengues esperan con ansias su debut en el Mundial de Clubes.

El malagueño volvió a ser llamado para la Roja en la Final Four de la Nations League para formar pareja de centrales con Cubarsí, Le Normand y Vivian. De la Fuente deberá decidir cuáles serán sus dos defensas titulares para enfrentarse a Francia en las semifinales y el madridista tiene muchos números tras su exhibición ante los Países Bajos.

El jugador concedió una entrevista al diario AS en la que analizó el gran momento futbolístico y personal que está pasando desde su llegada a la liga inglesa hasta su fichaje por el Real Madrid.

"Puede ser que sea el hombre más feliz del mundo, aunque igual mi padre lo es aún más. Mi plan era hacer dos años en el Bournemouth, crecer y luego ver qué hacer. Pero la cosa ha ido muy rápida, más de lo esperado. Agradezco a todos los que han hecho esto posible. A Florentino le doy las gracias, y a los directores deportivos y todas las personas que han intervenido. Estoy encantado", desveló el central de 20 años.

Multiplicó por 123 su valor de mercado

Y es que la vida de Huijsen ha cambiado mucho en muy poco tiempo. Hace cuatro años fichó por la Juventus de Turín desde 'su Málaga' por 470.000 euros, ahora los blancos han pagado 58 millones. Multiplicando su valor 123 veces, una locura, aunque el merengue no le de importancia: "A mí no me afecta mucho. La cifra que han pagado era la cláusula".

El malagueño, al ser preguntado por su forma de jugar demostró el gran referente que tiene en la historia del Real Madrid: "Intento y aspiro a ser como Sergio Ramos, es mi ídolo. Por como saco la pelota me dicen que recuerdo a Hierro, puede ser, los dos somos de Málaga, así que igual tenemos algo en común. Pero mi ídolo máximo es Sergio Ramos. Para mí es muy completo y tenía todo. Y por eso aspiro a ser como él".

Uno de los principales deseos de Xabi Alonso era reconstruir una defensa que había sido muy débil esta temporada. Huijsen es la primera piedra, junto con Trent Alexander-Arnold, y el tolosarra no ha tardado en hablar con el jugador: "Hemos hablado un poco del equipo y de lo que él tenía pensado, y del proyecto. Claro, queremos volver a ganar y estamos seguros de que vamos a hacerlo. Creo que soy un central que tiene buen pie y claro, en la salida de balón también quiere que ayude al equipo. Ya se verá en el campo como queremos salir con el balón", explicó Huijsen.