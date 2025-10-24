Huijsen, OK para jugar su primer Clásico

La presencia de Dean Huijsen en el Clásico se confirma. El central era duda tras una sobrecarga muscular que derivó en una pequeña rotura fibrilar, que le apartó de jugar el segundo partido de la selección ante Bulgaria del pasado día 14. Tras jugar los 90 minutos contra Georgia jugado tres días antes, abandonó la concentración para ponerse en manos de los médicos del club.

Centrales

El tiempo previsto de recuperación era de 15 días como máximo, por lo que llegaría muy justo al Clásico, pero llegaría. El jugador lleva unos días entrenándose con sus compañeros y las informaciones que salen de club son optimistas para que debute en un Clásico. Además, las lesiones de Rudiger y Alaba, que son baja, y los problemas musculares sufridos por Asencio ante la Juventus, urgían la vuelta del andaluz.

Huijsen cumplirá 15 días justos desde el último partido que jugó, por lo que mantiene el nivel físico de antes de caer lesionado. No es el caso de los otros tres ‘refuerzos’ que puede sumar Xabi Alonso a la convocatoria para el partido del domingo a las 16,15 h.: Alexander Arnold, Carvajal y Ceballos.

Ceballos, Trent y Carvajal

El lateral inglés es el que lleva más tiempo alejado de los terrenos de juego. Dani Ceballos también puede sumarse al grupo después de 22 días sin jugar. Sufrió una sobrecarga muscular en el isquio izquierdo que frenó su mejor momento de juego, justo cuando se estaba haciendo un hueco en el centro del campo. Se espera que vuelva, aunque sin opciones de ser titular.

La incorporación de Alexander Arnold al equipo es casi segura después de 40 días sin jugar, tras superar una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna izquierda. Será un refuerzo presencial, no se espera que tenga minutos. Carvajal también puede estar con el equipo tras casi un mes de baja, 29 días, por una lesión en el sóleo de la pierna derecha. Valverde seguirá siendo el lateral derecho.