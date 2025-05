Huijsen, madridista desde la cuna

Cuando Dean Huijsen (Ámsterdam, 2005) empezó a sonar para los grandes equipos de Europa, sobre todo a raíz de su debut el 20 de marzo con la selección española, la preferencia del jugador estaba muy clara: el Real Madrid. Eso es lo que le dictaba el corazón, porque desde siempre había sido aficionado del club blanco, a pesar de la fuerte pertenencia personal que tiene con el Málaga.

"Nos vamos a casa"

"Mis amigos me dicen que fiche por el Real Madrid. ¿Yo? Pues me río, ¡qué voy a decir!", aseguraba Huijsen en una entrevista con 'El Chiringuito' antes de que su fichaje se hiciese oficial por el conjunto blanco. Los que conocen al malagueño saben de su fe blanca, de ahí que el club tuvo rápidamente el 'ok' del jugador, que delegó la negociación final en un despacho de abogados de Madrid.

"Nos vamos a casa", es el mensaje que ha publicado Dean Huijsen en su cuenta oficial de Instagram, acompañada de una foto suya con una camiseta del Real Madrid de la temporada 2005/2006. Esto permite determinar la edad que tenía el pequeño Huijsen cuando hizo de modelo para la fotografía: entre y uno dos años, por lo que podría decirse que el central es madridista desde la cuna.

Huijsen se crió en una familia muy futbolera. Su padre, Donny, llegó a estar en la estructura del Ajax, aunque con 20 años se puede decir que el hijo ya superó al padre. La familia Huijsen se mudó a la Costa del Sol cuando este era un niño y allí se crió. Tal y como contó en este periódico Dani Medina, su descubridor, Dean fue desde niño un jugador disciplinado y con madera de líder, lo que le ha permitido dar un salto enorme tan pronto.

El Madrid pudo ficharle siendo cadete

Cuando Huijsen iba a los torneos internacionales con el Málaga siempre destacaba. No lo hacía en búsqueda de nada, era su naturaleza. Ese instinto ganador le llevó a estar en el radar de todos los equipos punteros de España. De hecho, cuando era un cadete, según adelantó Relevo y cuentan los formadores que le acompañaron en aquella etapa, tuvo la oportunidad de estar en Valdebebas.

Como tantos otros niños que son llevados a conocer las instalaciones de formación del club blanco para que tanto ellos como sus familias conozcan el entorno. El problema es que en medio de aquel acercamiento apareció la Juventus para captar a Huijsen de cara a su equipo Primavera, el equivalente a los juveniles en España, pero donde hay una competitividad muy alta.

El ídolo de Huijsen es Sergio Ramos

Le ofreció un plan de carrera que convenció a su padre, que siempre ha llevado los asuntos deportivos de su hijo. Con todo, en la cabeza de Huijsen siempre ha estado el Real Madrid. En todas sus intervenciones desde que está en la primera línea mediática ha dejado siempre pinceladas madridistas. En un test al que le sometió el periodista Rodrigo Faez, sobre cuál era su jugador ideal según el atributo, solo una de sus respuestas no fue de un jugador con pasado blanco.

Es más, el 80% de las mismas fueron: "Sergio Ramos". Huijsen se prepara ahora para ser presentado oficialmente en los próximos días como nuevo jugador blanco. Antes de viajar con España para la Nations, confirmándose así como central absoluto con Luis de la Fuente, charlará con Xabi Alonso, quien deberá decidir qué rol jerárquico le otorga en una parcela, la defensa, que será crítica para el éxito del Real Madrid esta temporada.