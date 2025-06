Huijsen: "Desde que me llamó el Madrid, no tuve ojos para otros equipos"

Nacido en Holanda, criado desde bien pequeño en Málaga y ahora futbolista del Real Madrid. Dean Huijsen fue presentado en sociedad como jugador blanco bajo la atenta mirada de la prensa y de su nuevo presidente, Florentino Pérez, al que se pudo ver muy orgulloso y feliz con la llegada del central.

Llamado a liderar la defensa blanca durante los próximos 10 años y ser fundamental en el proyecto de Xabi Alonso que recién empieza, Huijsen llega a la capital española después de que el club se decidiera a pagar su cláusula de rescisión en el Bournemouth. Una inversión de 58 millones de euros que le convierte en el defensa más caro de la historia del club, superando a Militao.

El joven jugador de 20 años se mostró tal y como es en su presentación. Escueto, sincero y, sobre todo, muy madridista. "Mi mejor recuerdo es la final de 2014 cuando marca Sergio en el tiempo de añadido. Tendría 9 años. Ramos me mandó un mensaje el día que se hizo oficial. Es mi ídolo, el mejor central de la historia, el más completo"", llegó a decir ante las preguntas de la prensa.

"Dar las gracias al presi y al club por la confianza. Yo he querido estar aquí desde el día uno y desde que llamó el Madrid no tuve ojos para nadie más. Llego al mejor club del mundo, estoy aquí para darlo todo y ganar todos los títulos posibles, empezando por el Mundial de Clubes. Voy a darlo todo y a seguir siendo humilde. El Real Madrid es el club de mi vida, creo. Espero estar aquí muchos años. Hala Madrid", dijo en sus primeras palabras como madridista.

En "el mejor día" de su vida, según palabras suyas, Huijsen apenas mostró preocupación sobre otros temas como el dorsal, la exigencia o el precio que se ha pagado por él. "Me da un poco igual. No pienso en eso, intento dar el máximo con lo que pueda ayudar al equipo. He demostrado que estoy preparado para ayudar al equipo. Yo también quiero ganar títulos, tengo mucha ambición".

"Soy bastante tranquilo. Yo soy yo y voy a vivir mi vida. Intento ser humilde y trabajar todo lo que pueda", añadió sobre su personalidad.

Bendecido por Florentino

El presidente del Real Madrid también le dedicó unas palabras de agradecimiento y orgullo a su nuevo fichaje, haciendo mucho hincapié en que Huijsen haya elegido a los blancos a pesar de tener ofertas de otros grandes equipos del continente.

"Has demostrado que tu fútbol provoca la admiración de todos los aficionados, con un talento especial para desarrollar un fútbol elegante y siendo un central moderno. Muchos de los grandes clubes europeos querían contar contigo, pero tú deseabas estar aquí para formar tu propia historia”, afirmó el máximo mandatario del club.

“Estamos muy felices porque llega uno de esos grandes jugadores que irrumpen en el mundo del fútbol con la fuerza necesaria para ilusionarnos durante muchos años. Tu familia sabe todo lo que has trabajado y tus sacrificios para convertirte en uno de los grandes centrales del mundo”, le dijo a su nuevo jugador.