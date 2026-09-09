Huijsen se levanta gracias a Mourinho: "Me mete mucha caña"

A Dean Huijsen le ha sentado especialmente bien este verano. El defensor del Real Madrid ha regresado con muchas fuerzas de unas largas vacaciones; tan largas que ha tenido tiempo para liberar su mente, trabajar lo físico y, acumular la rabia de ver por televisión como la selección española levantaba la Copa del Mundo sin él estar presente, siendo de las bajas más inesperadas en la convocatoria de Luis de la Fuente. Como dijo el propio jugador tras vencer al Inter, de él dependen solo algunas cosas. "Lo que está en mis manos es jugar bien y dejar un buen nivel".

Dean Huijsen del Real Madrid durante el partido ante el Inter / Europa Press

Ese nivel, no fruto de la casualidad, ha llegado acompañado de la exigencia de José Mourinho, quién ya le tuvo en sus filas en la Roma y está confiando en él para que logre asentarse como uno de los centrales titulares en su equipo. "Si no juegas bien, te pone en el banquillo. Me mete mucha caña y creo que es bueno para mí". De esta manera, se convierte en un jugador más de la plantilla al que le sienta bien la presión y la intensidad que se está implantando en este 'nuevo' Real Madrid.

La fuerza del dorsal 4

Dean tan solo tiene 21 años y apenas lleva cuatro temporadas siendo futbolista profesional, pero han sido suficientes para que los blancos hiciesen una importante apuesta por él y para que haya tenido el atrevimiento de portar el dorsal 4. Sus cualidades hablan por sí solas y son de auténtico privilegiado en el fútbol moderno: domina ambos perfiles, cuenta con un gran juego de pies y su altura le permite salir ganador en muchos duelos. A estas características, poco a poco le va sumando lo esencial para un jugador de su demarcación: evitar conceder errores no forzados, ser expeditivo con mucha frecuencia e ir asumiendo galones en la defensa. Lograr combinar todas estas condiciones, será fundamental para convertirse en el central del Madrid por muchos años.

Dean Huijsen of Real Madrid CF reacts during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Real Betis and Real Madrid at La Cartuja stadium on September 4, 2026, in Sevilla, Spain. AFP7 04/09/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press;2026;SOCCER;SPORT;ZSOCCER;ZSPORT;Real Betis v Real Madrid - LaLiga EA Sports; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Huijsen empieza a desvanecer aquellas dudas que sembró el pasado curso en los madridistas, pero deberá encontrar la regularidad a lo largo de una temporada que será mucho más que cinco partidos. Además, su competencia hará que no pueda despistarse en ningún momento. Rüdiger todavía puede garantizar una experiencia a Mourinho que el resto de centrales no pueden ofrecer y en la enfermería de Valdebebas sigue poniendose a punto Eder Militao, uno de los mejores centrales del mundo cuando las lesiones se lo permiten y que podría estar de vuelta a finales de mes, tras el parón internacional de selecciones. Una serie de elementos que incentivarán aún más a Dean Huijsen a seguir destacando como lo ha hecho este inicio de temporada.