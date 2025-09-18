Huijsen explota tras su sanción: "Buena imagen para el fútbol español"

Huijsen ha explotado en redes sociales tras conocer que se mantiene su sanción por la roja que vio ante la Real Sociedad. Los blancos apelaron el partido que le cayó al central, pero el Comité no la ha aceptado y Huijsen no podrá estar ante el Espanyol.

El Comité de Apelación decidió mantener la expulsión de Dean Huijsen pese al recurso del Real Madrid porque consideró que la jugada era interpretativa. El árbitro Gil Manzano entendió que derribar a Oyarzabal suponía una ocasión manifiesta de gol (DOGSO), y no un simple ataque prometedor. Además, el comité recordó que, según el artículo 118.3 del Código Disciplinario, las decisiones técnicas de los árbitros son inapelables, por lo que no existía un error material manifiesto que justificara anular la roja.

A pesar de ello, en el CTA reconocía, a medias, un error en la tarjeta roja. Por eso, el madridismo y Huijsen no entienden que se mantenga la sanción.

El propio jugador subió una fotografía en sus redes sociales donde recordaba punto por punto lo sucedido bajo su criterio:

1. Gil Manzano expulsa injustamente a Huijsen.

2- El VAR no entra y lo permite.

3- El Real Madrid juega con uno menos 2/3 del partido.

4- El CTA reconoce el error.

5- El CTA sanciona, una vez reconocido el error, con otro partido a Huijsen.

Huijsen estalló en redes sociales / SPORT

Además, Huijsen añadía: "Se admite el error, pero sigo sancionado, buena imagen para el fútbol español", en modo irónico.

La reacción de Huijsen cuestiona la coherencia entre la valoración del CTA y la decisión de apelación. Mientras el jugador deja clara su frustración en redes, el Real Madrid deberá reorganizar su defensa para el próximo partido ante el Espanyol, con la baja del central confirmada, la lesión de Rüdiger y la de Trent.