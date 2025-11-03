Huijsen se enciende: "Habéis hecho mucho lío de algo que no era para tanto"

"El Real Madrid es un sueño. Yo quería jugar en el mejor equipo del mundo y el mejor club. Creo que encajaba bien en las ideas de Xabi y el plan del club. Estoy muy contento", aseguró Dean Huijsen en la previa del Liverpool-Real Madrid de la fase de grupos de la Champions League. El central fue el encargado de salir junto a su entrenador a la rueda de prensa previa al duelo europeo.

Aunque la frase más destacada del madridista no fue sobre el Liverpool o Anfield, fue sobre el gran tema del último mes en el Bernabéu: la polémica que rodeó a Vinicius tras el último Clásico y Huijsen no dudó en cargar contra la prensa: “En la prensa se escribe mucho. Habéis hecho mucho lío de algo que no era para tanto”, afirmó, dejando claro que considera que la situación se había sobredimensionado.

Vinicius en presencia de Xabi Alonso en el momento de ser sustituido durante el Real Madrid - Barça / Valentí Enrich

El joven central también restó dramatismo al desafío que supone jugar en Anfield, uno de los estadios más exigentes de Europa. “No será un problema jugar aquí, solo es un campo de fútbol y son los jugadores los que juegan. Prefiero entrenar en mi ciudad deportiva que en otro campo”, aseguró tras entrenar el día antes en Valdebebas por ordenes del míster.

Por último, Huijsen elogió a Mbappé y su nivel de juego: “Yo no estaba el año pasado. Obviamente he ido viendo los partidos del Madrid. Me parece un jugador que ganó la Bota de Oro el año pasado no puede estar en un mal estado de forma. Estamos muy contentos con él”, subrayando que la plantilla confía plenamente en el francés para liderar el ataque madridista en la Champions.

Huijsen es un jugador 'chill', ya lo demuestra su celebración y su actitud sobre el terreno de juego. Y decidió quitar hierro a los grandes asuntos que han copado titulares en Madrid en estas últimas semanas.