Huijsen, duda para el Clásico

Huijsen acabó el partido contra el Villarreal con una sobrecarga en el sóleo de la pierna izquierda. Un problema físico que no evitó que acudiera a la llamada de Luis de la Fuente para sumarse a la convocatoria de España tras jugar los 90 minutos contra el equipo amarillo. Sin embargo, se caía del equipo tres días después tras confirmarse la lesión.

Dos semanas

El club informaba cuatro días después que la sobrecarga había derivado en microrrotura. El tiempo estimado de recuperación es de dos semanas supone que llegaría a jugar su primer Clásico muy justo, cumpliría los plazos tres días antes del partido, pero corre el riesgo de una recaída si la microrrotura no está completamente cicatrizada alargando la lesión más tiempo del deseado.

Huijsen es baja segura para el partido de Getafe del próximo domingo, y para recibir a la Juventus el miércoles. En esa semana se conocerá más detalladamente como va su recuperación y si tiene posibilidades de jugar contra el Barcelona. Si lo hace, no será al cien por cien y con ese margen de recaída que prolongaría su baja.

Sustitutos

Ahora es Xabi Alonso el que tiene que buscar soluciones a la baja del central zurdo. Alaba es el único del mismo perfil, aunque Militao y Asencio han ocupado esa posición en muchas ocasiones. El austriaco sigue sumando minutos para recuperar su mejor versión, pero aún está lejos de ser aquel defensa jerárquico y poderoso que le hacía insustituible.

Tampoco cuenta con Rudiger, que se recupera de una lesión en el recto anterior de su pierna izquierda sufrida el pasado 12 de septiembre. Al alemán no se le espera hasta después del tercer parón de selecciones de mediados de noviembre. Otra alternativa para Xabi es jugar con tres centrales retrasando a Carreras, opción que ya ha utilizado en un par de ocasiones.