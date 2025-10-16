REAL MADRID
Huijsen, duda para el Clásico
Llegaría muy justo tras recuperarse de una microrrotura en el sóleo de la pierna izquierda, no estaría al cien por cien y con un alto riesgo de una recaída en el que sería su primer partido ante el Barcelona
Huijsen acabó el partido contra el Villarreal con una sobrecarga en el sóleo de la pierna izquierda. Un problema físico que no evitó que acudiera a la llamada de Luis de la Fuente para sumarse a la convocatoria de España tras jugar los 90 minutos contra el equipo amarillo. Sin embargo, se caía del equipo tres días después tras confirmarse la lesión.
Dos semanas
El club informaba cuatro días después que la sobrecarga había derivado en microrrotura. El tiempo estimado de recuperación es de dos semanas supone que llegaría a jugar su primer Clásico muy justo, cumpliría los plazos tres días antes del partido, pero corre el riesgo de una recaída si la microrrotura no está completamente cicatrizada alargando la lesión más tiempo del deseado.
Huijsen es baja segura para el partido de Getafe del próximo domingo, y para recibir a la Juventus el miércoles. En esa semana se conocerá más detalladamente como va su recuperación y si tiene posibilidades de jugar contra el Barcelona. Si lo hace, no será al cien por cien y con ese margen de recaída que prolongaría su baja.
Sustitutos
Ahora es Xabi Alonso el que tiene que buscar soluciones a la baja del central zurdo. Alaba es el único del mismo perfil, aunque Militao y Asencio han ocupado esa posición en muchas ocasiones. El austriaco sigue sumando minutos para recuperar su mejor versión, pero aún está lejos de ser aquel defensa jerárquico y poderoso que le hacía insustituible.
Tampoco cuenta con Rudiger, que se recupera de una lesión en el recto anterior de su pierna izquierda sufrida el pasado 12 de septiembre. Al alemán no se le espera hasta después del tercer parón de selecciones de mediados de noviembre. Otra alternativa para Xabi es jugar con tres centrales retrasando a Carreras, opción que ya ha utilizado en un par de ocasiones.
- ¡Lewandowski, lesionado!
- Gerard Piqué revela el jugador que 'más le humilló' con el FC Barcelona y que cayó en el olvido: 'Había un delantero muy alto de Osasuna
- David Jiménez, abogado experto en herencias: 'Si un hermano quiere vender y el otro no, la solución es la extinción del condominio
- ¡Increíble Ansu: su tasación se dobla en dos meses y la opción de compra puede quedarse corta!
- Barberowski', la alternativa del B para Lewi
- El Barça tiene un problema: alarma para el clásico
- El buen ojo del Barça con Neyser Villarreal
- Cumbre inminente: Jorge Mendes aterriza hoy en Barcelona