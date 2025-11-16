Huijsen, desconvocado con España y vuelve a Madrid

¡Última hora en la selección española! Dean Huijsen volverá a Madrid y no jugará el último duelo de clasificación para el Mundial 2026 con España por unas molestias musculares.

El central blanco ya fue desconvocado en el último partido ante Georgia en el último momento y finalmente se ha confirmado que tampoco jugará el segundo.

Luis de la Fuente no quiso afirmar que Huijsen volvería a Madrid tras la goleada en Tiflis, pero sí que explicó que deberían valorar la situación este domingo con los servicios médicos de la selección y del Real Madrid.

De hecho, el seleccionador español dejó algún 'palito' en la rueda de prensa posterior al encuentro cuando le preguntaron por la salud de los jugadores: "De momento no se va a ir nadie. Mientras los servicios médicos no digan lo contrario. Huijsen no quiere irse. Mañana valoraremos si su molestia sigue. Siempre la prioridad es el futbolista, aunque alguno no lo quiera entender. Mañana valoraremos con los servicios médicos de la selección y del Real Madrid. Él está para jugar".

Así, tras haberse realizado las pruebas pertinentes, Huijsen volverá a Madrid para recuperarse de cara a sus siguientes compromisos con el club blanco y no estará en Sevilla donde España conseguirá matemáticamente el billete al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

Comunicado, sin enfado, de la Federación

Huijsen fue uno de los jugadores que defendió a Lamine Yamal tras caerse también a última hora de la selección. Mientras la RFEF hizo un comunicado expresando sorpresa y malestar por la desconvocatoria del azulgrana, el blanco salió en su defensa: "Tiene una molestia y es normal que se vaya a casa, yo también me fui", expresó en una entrevista con el diario MARCA.

Ahora, el futbolista que se ha lesionado y volverá a su club será Dean Huijsen. Pero esta vez, la selección no ha utilizado ningún adjetivo de sorpresa en su comunicado en las redes sociales:

"Dean Huijsen ha sido desconvocado para disputar el último partido de clasificación para el Mundial 2026 que va a enfrentar a España contra Turquía por las molestias musculares que ya le impidieron jugar contra Georgia y de las que su club ha estado informado en todo momento.

Como es habitual, y priorizando en todo momento la salud y bienestar del jugador, la Real Federación Española de Fútbol ha tomado la decisión de liberar al jugador", explicó la RFEF.