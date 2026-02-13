Huijsen corre peligro

Llega el momento decisivo de la temporada y el Real Madrid aspira a recuperar efectivos importantes. La enfermería del conjunto blanco está ahora ocupada por Militao, Rodrygo y Bellingham. Todos ellos están en proceso recuperación y se unirán a sus compañeros en las próximas semanas.

Uno de los que ya está recuperado e incluso entró en la convocatoria ante el Valencia es Antonio Rüdiger. El alemán, que fue fundamental en el equipo durante la pasada campaña, ha visto como las lesiones solo le han permitido disputar 9 encuentros este curso. Una cifra bajísima viendo los que jugó en sus últimas tres temporadas de blanco (53, 48 y 55).

Rudiger y Natan pugnan por un balón en el Real Madrid-Real Betis Balompié en el Bernabéu. / El Correo

Su regreso al once titular podría llegar ante la Real Sociedad, pero todo hace indicar que Arbeloa será prudente y dará más tiempo al ex del Chelsea. De esta forma, la defensa formada por Raúl Asencio y Dean Huijsen repetirá en el Bernabéu salvo sorpresa.

El regreso de Rüdiger puede ser más importante de lo que parece y obligará al entrenador del conjunto madridista a replantearse su estrategia. Si está en forma, el alemán es, tras Militao, el mejor central de la plantilla actualmente. En ese caso, no sería de extrañar que fuera directamente al once titular.

Asencio, en un partido con el Madrid / EFE

Si hubiéramos preguntado en el mes de septiembre qué jugador podría ir al banquillo entre Asencio y Huijsen, habría pocas dudas, pero las cosas han cambiado mucho. El rendimiento del que fuera central del Bournemouth ha caído en picado. Sigue mostrando sus buenas cualidades con pelota, pero en las tareas defensivas, que es lo que se le pide, cada vez deja más dudas.

El Bernabéu le ha señalado públicamente con pitos, lo que también ha afectado a su confianza, precisamente una de las cualidades que más sorprendió en sus primeros encuentros.

En este contexto, lo más normal es que una vez esté recuperado, Rüdiger forme pareja en el centro de la zaga con Asencio. Una dupla que ya se vio constantemente durante el curso pasado con rendimiento irregular. El estatus de Huijsen como titular indiscutible corre peligro, si bien será Arbeloa quien tome la última decisión.